'Zaljubila sam se u svoju najbolju prijateljicu iako smo obje udane za muškarce'

"Prijateljica sam već godinu dana s jednom ženom. Početkom karantene bila sam jako loše raspoložena, a ona mi je puno pomogla. Cijela ta situacija nas je zbližila, a nedavno sam shvatila da osjećam puno više prema njoj nego što je uobičajeno za prijateljice. Priznala mi je da osjeća isto.", počela je svoju ispovijest anonimna žena.



U pismu koje je poslala psihoterapeutkinji Pameli Stephenson Connolly, otkrila je da su obje u braku s muškarcima te da imaju djecu. Ona je u kasnim četrdesetima, dok je prijateljica nekoliko godina starija.

Najstariji par na svijetu Ona ima 104, on 110 godina, a prije 80 godina njihove obitelji nisu podržale vjenčanje!

"Volimo svoje muževe, ono što osjećamo jedna prema drugoj nije promijenilo tu činjenicu, i ne pomišljamo na to da ih ostavimo. Radije se koncentriramo na naše prijateljstvo, ali zanima me, jesmo li naivne ako mislimo da nećemo jedna drugu uništiti ovakvim ponašanjem?"



Psihoterapeutkinja koja odgovara putem portala The Guardian, rekla joj je da svaka osoba može proći kroz preispitivanje vlastite seksualnosti tijekom života. "Ponekad to izađe na dobro, ponekad ne. Ako su vaši osjećaji zaista jaki, vrijeme će pokazati svoje. Do tada, razmislite dobro o cijeloj situaciji i pitajte se što vas zapravo privlači jednu kod druge. Možda je do svega došlo samo zato jer vam je prijateljica bila velika podrška, pa ste se jako vezali za nju i njezinu prisutnost."

U liberalnoj Njemačkoj 'prijateljstvo s povlasticama' prihvatljivo je: