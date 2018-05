Zadnji dan festivala: Otkrivamo tko će fino kuhati na Bundeku

Danas je zadnji dan Zagreb Chill&Grill festivala i još stignete kušati odličnu klopu i cugu najboljih hrvatskih proizvođača craft piva. Program će danas voditi Ida Prester i Daniel Berdais, a zabava će započeti spravljanjem sendviča by Vedran Bošković.

Naravno, uz njega će u gurmanskom showu sudjelovati učenici Ugostiteljsko- turističkog učilišta Zagreb. Nakon njih kulinarsko umijeće pokazat će nam Zoran Delić koji će tijekom dana i odmjeriti snage sa Vedranom Boškovićem u Dvoboju Chefova.

Svoje božanstvene napitke od hmelja predstavit će The Garden Brewery, a za glazbu će se pobrinuti Dee Jaz Discotez, The Story Of Rory by Luka Mira i Luce. Bit će tu i nagradnih igara, utrka tačkama...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jučer su profesor i učenici Ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb na Bundeku pripremali slasne sendviče. Tema je bila hrvatska kuhinja pa osmislili tri verzije sendviča - lički, slavonski i ombolo.

Potom je uslijedio Cooking Show chefa Mišela Tokić iz Podravke koji je pripremao izvrstan ramstek u marinadi od limuna, đumbira, meda i granuliranog češnjaka. Poslužio ga je uz tikvice, šampinjone i luk. Ramstek je chef Tokić pekao dvije minute sa svake strane i samo ga je jednom okrenuo.

Nakon toga posjetitelji su uživali u Dvoboju chefova, a snage su odmjerili Mišel Tokić i David Skoko. Imali su zadatak spremiti teletinu s kajmakom, a najhrabriji posjetitelji su se popeli na pozornicu i pokušali odgonetnuti koji su se Podravka začini krili u ovim vrhunskim jelima.

Mišel Tokić je pecivo premazano češnjakom, sir je aromatizirao bosiljkom i maslinovim uljem, a meso je marinirao u soja sosu, senfu, medu, limunovom soku, đumbiru, papričicama. Pekao ga je na roštilju i poslužio uz svježe povrće.

I David Skoko nam je opisao što je i kako pripremao u svojem Cooking showu.

- Radio sam svinjski but mariniran u pivi i senfu, začinjen sa dimljenom paprikom i punjen sa svježim rajčicama, popečenim feferonima i mladim lukom. To sam sve zapekao na roštilju i napravio sa strane umak od mladoga špinata i kajmaka. S time sam prelio gotovo meso - rekao je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Da meso bude sočnije radite ga na jačoj vatri, ali kratko. Uvijek preporučujem gril otvorenog plamena radi okusa dima, zbog ugljena koji daje poseban "šmek". Birajte radije otvoreni vatru nego plinske ili električne štednjake. Svinjski but koji smo radili ima malo masnoće pa zato voli marinade koja će mu dati više sočnosti. Takvo meso nikad ne bih radio u suhim marinadama, dakle samo sa začinima nego neka se on malo namače - otkrio nam je David Skoko kako da meso bude sočnije.

Posjetitelji su uživali i u utrci s balonima zavezanima za nogu, raznim igrama..., a najmlađu su se dobro zabavljali u Pevec kids corneru. Za dobro raspoloženje danas na Bundeku zaduženi su i DJ Stanko Bondža, The Second Hand Band i Letu Štuke.

Za sve one koji nisu u prilici pridružiti nam se ovdje u živo, pripremili smo izravna video javljanja koja se mogu pratiti na Facebook stranici 24sata te portalu 24sata.hr. Također, Joomboosovci prenose svoju priču s najvećeg grilla na otvorenom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL