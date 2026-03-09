Što snovi otkrivaju o vašem zdravlju? Noćne more mogu biti prvi signal bolesti!

Gotovo svatko s vremena na vrijeme doživi noćnu moru ili neobično živopisan san, osobito tijekom razdoblja stresa, tjeskobe ili velikih životnih promjena. Međutim, stručnjaci tvrde da bi određeni čudni, intenzivni ili uznemirujući snovi mogli biti i rani znak upozorenja da se sprema bolest, čak i prije nego što se pojave prvi fizički simptomi. Psiholozi vjeruju da se takozvani prodromalni snovi mogu pojaviti kada mozak otkrije suptilne biološke promjene u tijelu tijekom najranijih faza bolesti. Teorija sugerira da, kada infekcija tek počne, tijelo proizvodi suptilne unutarnje signale prije pojave simptoma, upozoravajući mozak da nešto nije u redu.

Tijekom REM faze sna, stadija u kojem se odvija sanjanje, mozak obrađuje te signale dok skenira tijelo u potrazi za znakovima poremećaja. Smatra se da se ti signali obrađuju u paralimbičkim regijama mozga, uključujući amigdalu, koja igra ključnu ulogu u otkrivanju prijetnji dok smo budni. Ako se prijetnja otkrije, mozak može stvoriti simbolične ili uznemirujuće slike koje odražavaju poremećaj unutar tijela, iako se još nisu pojavili dijagnosticirani simptomi.

Profesor Patrick McNamara, psiholog specijaliziran za spavanje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bostonu, objasnio je kako mozak funkcionira. "Mozak neprestano prati signale iz unutarnjih organa tijela kako bi održao naše fiziološke sustave u ravnoteži. Ti se signali integriraju u paralimbičkim regijama, koje prate unutarnje stanje tijela. Tijekom REM spavanja mozak učinkovito sažima i sintetizira te informacije, stvarajući svojevrsnu sliku onoga što se događa unutar tijela", rekao je. Veza između snova i bolesti poznata je tisućljećima. U drevnoj Grčkoj pacijenti su posjećivali specijalizirane hramove zvane Asklepieia, gdje su izvodili rituale i spavali u svetištu u nadi da će dobiti ljekoviti san.

Iako je veza poznata od davnina, teorijski rad profesora McNamara, objavljen u časopisu Frontiers prošlog kolovoza, jedan je od prvih pokušaja da se opiše mogući biološki mehanizam koji objašnjava kako snovi mogu prethoditi bolesti. On se nada da će njegova ideja potaknuti veće dugoročne studije o tom fenomenu. Najjači dokazi koji za sada podupiru teoriju dolaze iz istraživanja neuroloških stanja poput Parkinsonove bolesti i demencije, kako prenosi Daily Mail.

Ove namirnice mogu uzrokovati probleme sa spavanjem, tvrde doktori

Parkinsonova bolest i rak dojke

Studija iz 2017. godine na više od tisuću dvjesto osoba s poremećajem ponašanja u REM fazi spavanja, stanjem u kojem ljudi fizički proživljavaju svoje snove, otkrila je da je unutar dvanaest godina od prvog prijavljivanja poremećaja čak 73 posto ispitanika dijagnosticirano s Parkinsonovom bolešću ili demencijom. Pregledi sličnih istraživanja također su sugerirali da snovi mogu djelovati kao znakovi upozorenja za niz stanja, uključujući gastrointestinalne, plućne, ginekološke i dentalne probleme te artritis. Manja studija iz 2015. godine čak je izvijestila da su snovi upozorenja prethodili dijagnozi raka dojke, pri čemu su žene u 83 posto slučajeva izjavile da su snovi koje su doživjele bili živopisniji, stvarniji ili intenzivniji od običnih snova. "Kada govorimo o prodromalnim snovima, ne mislimo samo na ozbiljne, po život opasne bolesti, oni bi se mogli pojaviti i prije prehlade ili gripe", dodaje profesor McNamara.

Obrasci koji se ponavljaju

Na temelju dosadašnjih istraživanja, profesor McNamara vjeruje da određeni ponavljajući obrasci snova mogu signalizirati da tijelo otkriva prijetnju. "Snovi koji otkrivaju prijetnje često se prikazuju na slične načine. Jedan od njih je neopravdana agresija nekoga prema sanjaru, što se može činiti neobičnim, ali je metaforički signal iz tijela. Drugi snažan signal je pojava muških stranaca, koji su blago prijeteći", objašnjava. Druga istraživanja koja citira profesor sugeriraju da se u snovima prije razvoja bolesti mogu pojaviti i kukci. Studija iz 2022. godine koja je analizirala dvije tisuće osamsto osamdeset i osam izvještaja o snovima ljudi kojima je kasnije dijagnosticiran Covid otkrila je da su mnogi u danima prije pozitivnog testa opisivali snove koji su uključivali crve ili ugrize zmija.

Snovi koji spašavaju život

Theresa Cheung, koja se opisuje kao dekoderica snova i vodi segment "Vaši snovi objašnjeni" na britanskoj televiziji, kaže da je čula brojne anegdotske priče od ljudi koji vjeruju da su im snovi upozorili na ozbiljne zdravstvene probleme. "Tijekom godina primila sam bezbroj poruka od ljudi koji kažu da su im snovi spasili život. Jedna žena mi je poslala poruku da ju je san sa sjenovitim muškarcem koji joj je pokazivao na grudi potaknuo da ode liječniku, gdje joj je dijagnosticiran treći stadij raka", ispričala je. Profesor McNamara ipak naglašava da teorija za sada ostaje uglavnom spekulativna i zahtijeva mnogo više istraživanja prije nego što bi se mogla koristiti u medicinskoj praksi.

Međutim, on vjeruje da bi koncept na kraju mogao imati praktičnu primjenu u nekim područjima zdravstvene skrbi. Jedna od mogućnosti mogla bi biti praćenje promjena u snovima kod ljudi s visokim rizikom od teških kriza mentalnog zdravlja. "Znamo da osobe sa suicidalnim idejama doživljavaju prijeteće snove tjednima prije nego što razmotre pokušaj samoubojstva", kaže McNamara. Studija iz 2022. na osamdeset i devet pacijenata otkrila je da je 80 posto njih izvijestilo o promijenjenim snovima u mjesecima prije pokušaja samoubojstva. "Postoji svijet u kojem se tim visokorizičnim pacijentima daje AI snimač za njihove snove, koji ih prati i signalizira njihovim timovima za skrb kada su u opasnosti. Međutim, to je trenutno daleka budućnost. Imamo teoriju, ali trebamo velike studije da je podrže", zaključuje.

Stručnjak otkrio najgoru pozu za spavanje: 'Ona najviše šteti vašim leđima'