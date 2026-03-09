Pobijedite visoki tlak u samo nekoliko tjedana i to bez lijekova: Spas je u ovoj dijeti

Riječ je o stanju s vrlo malo, ako ih uopće ima, simptoma, a ipak dramatično povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara, zatajenja bubrega, pa čak i demencije. Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, pogađa milijune odraslih diljem svijeta, a brojke neprestano rastu. Zbog svoje podmukle prirode, mnogi ljudi ni ne znaju da ga imaju sve dok ne dođe do ozbiljne štete po zdravlje, prenosi Daily Mail.

Ipak, čini se da su posljednjih godina, možda zahvaljujući stalnim zdravstvenim kampanjama koje ističu opasnosti, mnogi postali svjesni rizika visokog krvnog tlaka, koji nastaje kada se ključne krvne žile sužavaju. Međutim, stručnjaci kažu da liječenje nije uvijek jednostavno. Pacijenti često moraju uzimati i do četiri lijeka dnevno, a prema istraživanjima, čak četiri od pet pacijenata ne pridržava se svoje terapije, čime izravno ugrožavaju vlastite živote.

Sada su stručnjaci otkrili kako bi milijuni ljudi mogli imati koristi od iznimno učinkovite dijete koja može sniziti krvni tlak za manje od tri tjedna, i to bez potrebe za lijekovima. Riječ je o DASH dijeti, osmišljenoj još devedesetih godina prošlog stoljeća, koja se temelji na niskom unosu soli, masti i šećera, ali je bogata ključnim nutrijentima poput kalija, magnezija, kalcija i vlakana.

Jedna velika studija o ovoj dijeti, čiji naziv DASH zapravo znači "Prehrambeni pristup za zaustavljanje hipertenzije", objavljena 2019. godine, otkrila je da ona smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, poput moždanog i srčanog udara te koronarne bolesti srca, za čak 20 posto. Stručnjaci naglašavaju da je DASH dijetu lako slijediti jer nije restriktivna, što znači da se obično svodi na dodavanje zdravih namirnica u obroke, umjesto na njihovo izbacivanje. "DASH dijeta može značajno sniziti krvni tlak. Radi se o dodavanju pravih namirnica na tanjur kako bi se istisnuli nezdravi sastojci", kaže Sasha Wilkins, voditeljica zdravstvenog odjela u tvrtki za planiranje obroka Mindful Chef.

Što je uopće visoki krvni tlak?

Kako bismo razumjeli zašto je ova dijeta tako učinkovita, važno je prvo razumjeti prirodu samog stanja. Krvni tlak je sila kojom krv pritišće stijenke arterija, a tu silu stvara srce. Svakim otkucajem srce potiskuje krv u arterije kako bi ona mogla cirkulirati tijelom, dostavljajući kisik i hranjive tvari organima i tkivima. Određena razina tlaka potrebna je za kretanje krvi, a ona prirodno raste i pada tijekom dana ovisno o aktivnosti, stresu i snu. Međutim, kada je krvni tlak stalno previsok, to stvara ogroman pritisak na arterije. S vremenom se one mogu oštetiti i suziti, što olakšava nakupljanje masnih naslaga. To povećava rizik od ozbiljnih problema poput srčanog i moždanog udara te tjera srce da radi jače kako bi pumpalo krv. Mjeri se dvama brojevima: prvi, sistolički, pokazuje tlak kada se srce steže, a drugi, dijastolički, mjeri tlak kada se srce opušta. Normalan tlak je oko 120/80, dok se vrijednosti stalno iznad 140/90 smatraju visokim tlakom i zahtijevaju liječenje.

Imate visok tlak? Ovih 12 namirnica može vam pomoći sniziti ga na prirodan način

Kako prehrana utječe na tlak?

Studije pokazuju da su nedostatak tjelovježbe i prekomjeran unos alkohola dva vodeća čimbenika povezana s visokim krvnim tlakom, no stručnjaci se slažu da je loša prehrana jedan od glavnih uzroka. Posebno se ističe prekomjerna upotreba soli. Iako liječnici koriste dug popis lijekova za kontrolu hipertenzije, poput ACE inhibitora, blokatora angiotenzinskih receptora i blokatora kalcijevih kanala, stručnjaci naglašavaju da bi prvi korak uvijek trebale biti promjene u načinu života. Upravo za to je osmišljena DASH dijeta, plan prehrane koji su razvili istraživači financirani od strane američke vlade kao odgovor na rastuće stope hipertenzije.

Plan prehrane savjetuje pacijentima da jedu određeni broj porcija dnevno iz određenih skupina namirnica. To uključuje četiri do pet porcija svježeg voća i povrća, pri čemu je porcija ekvivalent jednoj šaci nasjeckanog povrća ili jednom srednjem voću. Preporučuje se šest do osam porcija žitarica, gdje porcija može biti kriška integralnog kruha ili šaka kuhane integralne tjestenine ili riže. Također, plan uključuje šest ili manje porcija nemasnih proteina, poput pola pilećih prsa ili jednog jajeta. Preporučuju se i dvije do tri porcije mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti, kao što su čaša mlijeka ili jogurt. Pacijentima se savjetuje da jedu četiri do pet porcija mahunarki, orašastih plodova ili sjemenki tjedno. Ključno je ograničiti unos šećera i slatkiša na oko pet porcija tjedno, a masti i ulja na dvije do tri porcije dnevno.

Tajna je u kaliju, magneziju i vlaknima

Stručnjaci kažu da su prednosti DASH dijete dvostruke. Prvo, ograničava konzumaciju sastojaka koji podižu krvni tlak, osobito soli. "Većina ljudi ne shvaća štetu koju unos soli čini njihovom tijelu. Trebali biste unositi manje od jedne čajne žličice soli dnevno. Sve više od toga podiže krvni tlak. Problem je što ljudi ne znaju koliko soli, masti ili šećera ima u njihovoj hrani jer često konzumiraju gotova jela ili drugu ultraprerađenu hranu", objašnjava dijetetičarka Wilkins. Druga je korist poticanje unosa zdravih nutrijenata. Najvažniji je kalij, koji se nalazi u voću i povrću poput banana, rajčica i špinata, jer uravnotežuje natrij u tijelu i pomaže opuštanju krvnih žila.

Osim kalija, DASH dijeta je bogata magnezijem, koji se nalazi u lisnatom povrću, orašastim plodovima i cjelovitim žitaricama, a također pomaže u opuštanju krvnih žila. Također je bogata kalcijem, koji pomaže tijelu izbaciti natrij putem urina, a dobri izvori su mlijeko, jogurt i sir. Na kraju, dijeta osigurava dobre razine vlakana, za koje istraživanja pokazuju da pomažu u kontroli tjelesne težine, jednog od glavnih pokretača hipertenzije, te snižavaju razinu kolesterola.

Promjena koja spašava život

Istraživanja sugeriraju da su prednosti DASH dijete takve da mogu promijeniti život. Jedna velika studija, objavljena 2019. u medicinskom časopisu Nutrients, analizirala je podatke iz više od 45 ispitivanja DASH dijete. Rezultati su pokazali da slijeđenje dijete može smanjiti sistolički krvni tlak za 5.2 boda, a dijastolički za 2.6, pri čemu se većina smanjenja dogodila u prva dva do tri tjedna. Studija je zaključila da DASH dijeta smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti za jednu petinu. "Moguće je da će pacijent, ako dovoljno dugo slijedi DASH dijetu, moći smanjiti količinu tableta koje uzima", kaže Tracy Parker, viša dijetetičarka u Britanskoj zakladi za srce, te dodaje: "Ovo nije zdravstveni problem koji se događa preko noći, krvni tlak raste postupno tijekom godina. Zato nikada nije prerano poduzeti korake. Postoje čak i dobri dokazi da sljedbenici DASH dijete gube na težini, stoga postoji mnogo razloga da joj date priliku."