Žena otkrila svoj bizaran 'hobi': 'Papir jedem kao grickalicu, a poštar mi je omiljeni gost'

Dok većina ljudi svoje slobodno vrijeme provodi čitajući knjige, baveći se sportom ili gledajući filmove, neki ljudi imaju zaista neobične i ponekad bizarne hobije. Od skupljanja neočekivanih predmeta do sudjelovanja u čudnim izazovima, ti neobični interesi često zbunjuju, ali i fasciniraju one koji ih promatraju sa strane. Tako jedna žena sebe naziva "ljudskim rezačem papira". Yazmin Chapman (34) teško se suzdržava kad ugleda list A4 papira ili omotnicu kako prolazi kroz njezin poštanski sandučić i jednostavno ne može odoljeti želji da ih stavi u usta, piše LADbible.

Deset godina nakon što je počela njezina žudnja za papirom, majka četvero djece sada jede deset komada dnevno da bi zadovoljila svoju jaku želju. "Preklopit ću papir na pola, iskidati ga na trakice, staviti ga u džep, a zatim ga žvakati kao špagete. Radujem se poštaru. Određeni papiri imaju drugačiji okus i različite teksture. Otkinem kut samo da ga isprobam. Neki su previše sjajni, previše debeli ili imaju čudan okus ako ima previše tinte. Ako je to otkucano pismo, onda ću ga pojesti", objasnila je Chapman. Ova 34-godišnjakinja ima poremećaj prehrane poznat kao pika, za koji Nacionalno udruženje za poremećaje prehrane (NEDA) objašnjava da uključuje jedenje namirnica koje se obično ne smatraju hranom i koje ne sadrže značajnu nutritivnu vrijednost.

To može biti bilo što, od pijeska, krede, kose do odjeće. NEDA je upozorila da se ljudi s pikom mogu otrovati otrovnim tvarima, a istovremeno riskiraju i neurološke simptome, infekcije, upale, gastrointestinalne komplikacije i stomatološke probleme. No, Chapman je rekla da je do sada uspjela izbjeći neugodne posljedice jer se ne prejeda te pije dovoljno vode da bi spriječila zatvor. Britanka je objasnila da ima poremećaj prehrane otkad je imala samo četiri godine.

Tijekom godina je jela sve i svašta, uključujući talk u prahu, kredu, kuglice silikagela i papir za motanje cigareta. Njezina opsesija papirom započela je kada je zatrudnjela sa svojim prvim djetetom 2015. godine, a ljubav prema neobičnim stvarima samo je jačala s vremenom. "

"Kada netko voli čokoladu i žudi za nečim slatkim, tada ju pojede i osjeti kako se u mozgu oslobađaju te sretne kemikalije. Tako je i kod mene. Otkad sam rodila posljednje dijete, moja želja za papirom porasla je na oko 10 listova dnevno. Trenutačno nemam papira jer sam pojela sva svoja pisma, a s elektroničkim računima više ih ne dobijam toliko. Kada stignu važna pisma, tada, umjesto da ih uništim u stroju za sječenje papira, pojedem ih i na neki način ih 'usitnim'. Umjesto da ih bacim ili poderem, ja ih pojedem. Zvuči ludo, ali to je realnost", opisala je 34-godišnjakinja.

Majka četvero djece ne može zadovoljiti svoje žudnje jedući jestivi papir jer se osjeća ispunjeno samo kada pojede pravi papir. "Toliko dugo imam ovaj problem da ne pretjeram s konzumiranjem. Zapravo nisam imala nikakvih problema. Kao dijete sam imala manjak kalcija i željeza jer nisam imala baš dobru prehranu, ali testirana sam tijekom trudnoće i sve moje hranjive tvari su onakve kakve bi trebale biti, ali i dalje imam jaku želju za papirom", objasnila je Chapman.

Glavna briga je ne dopustiti si zatvor, pa ako pojede puno papira, popit će puno vode da bi ostala hidrirana. "Dok sam bila trudna, puno sam pazila koji papir konzumiram i naručivala bih ga online", dodala je. Chapman je rekla da uvijek provjerava sastojke da bi vidjela može li ono što jede biti štetno za nju ili njezinu bebu tijekom trudnoće.