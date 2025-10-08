Stručnjaci otkrivaju: Ovo u glavni razlozi zbog kojih psi ponekad povraćaju žuto

Gotovo svaki vlasnik pasa bar se jednom u životu našao u situaciji da njegov ljubimac povraća žutu sluz ili vodu. Stručnjaci su za PetMD otkrili trebaju li se vlasnici, kad do toga, dođe, brinuti. Pojašnjavaju kako je žuto povraćanje kod pasa zapravo najčešće žuč koja nastaje u jetri i žučnom mjehuru. Ona razgrađuje masti u tankom crijevu te pomaže apsorpciji hranjivih tvari. Izrazito je lužnata, neutralizira želučanu kiselinu i štiti osjetljivu sluznicu crijeva, no kad procuri natrag u želudac, reagira s kiselinom i može potaknuti povraćanje. Obično je žute ili zelenkaste boje, bez mirisa, sluzava, mjehurićasta ili pjenasta, pojavljuje se u jednoj ili nekoliko manjih lokvica i ponekad je izmiješana s vodom. Uzroci žutog povraćanja kod pasa mogu biti bezazleni, ali i vrlo opasni.

Čest razlog je bilijarni sindrom povraćanja, kada pas povrati žuč ili pjenu, ali ne i hranu, nakon duljeg posta, i to najčešće ujutro. Povraćanje prate znakovi mučnine, poput lizanja usana, slinjenja, dahtanja i slabijeg interesa za hranu. Iako ovo stanje obično nije opasno po život, potrebno je isključiti druge uzroke kod veterinara, koji će po potrebi preporučiti pretrage, prilagodbu prehrane ili terapiju. Kod pasa kojima se to događa često pomaže kasni večernji obrok koji smanjuje refluks i potiče pokretljivost želuca, a automatska hranilica može olakšati raspored hranjenja. Ako promjena hranjenja ne pomaže, veterinar može u prehranu uključiti antacide ili prokinetike, a nerijetko bude dovoljna jedna večernja doza da bi psu bilo bolje.

Žučno povraćanje može pratiti i bolesti probavnog sustava, uključujući upale crijeva, čireve, bakterijske i virusne infekcije, parazite i neke tumore, pri čemu žuč može nagrizati jednjak i uzrokovati ranice. Na takva stanja su posebno osjetljiviji su buldozi, male pasmine, labradori i pudle.

Pankreatitis, često nakon masne hrane i nerijetko bez jasnog uzroka, izaziva upalu gušterače te uz žuto povraćanje izaziva i jake bolove u trbuhu i proljev, obično 24 sata do pet dana nakon obroka. Addisonova bolest, poremećaj nadbubrežnih žlijezda s manjkom kortikosteroida, također često uključuje povraćanje i preosjetljivost na stres. Opstrukcija crijeva očituje se žučnim povraćanjem nakon pražnjenja želuca, uz izraženu slabost i jaku bol, što je hitno stanje koje zahtijeva brzu veterinarsku procjenu i najčešće kirurško uklanjanje zapreke.

Alergije na hranu također mogu izazvati povraćanje sa žuči, osobito nakon promjene prehrane; najčešći krivci su pojedini proteinski izvori poput govedine, piletine ili mliječnih proizvoda, a alergija se može razviti i na sastojke koje je pas godinama dobro podnosio. Tada pomaže stroga eliminacijska dijeta od oko 12 tjedana uz savjet veterinara ili veterinarskog nutricionista. Ako pas jednom povrati žuč i inače je dobro, može se pratiti kod kuće, ali ponavljanje unutar 24 sata, uz dodatne simptome ili kronično jutarnje povraćanje razlog su za hitan posjet veterinaru. Za smirivanje želuca ponekad pomažu kratkotrajni post, probiotici i prebiotici, kockice leda te bundeva u konzervi ili prahu, ali valja imati na umu kako se svaka terapija uvijek treba davati uz stručni nadzor veterinara.