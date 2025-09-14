Uvijek skuhate previše tjestenine? Isprobajte trik kuharice i savršeno pogodite mjeru baš svaki put

Kada ste gladni, nema ničeg boljeg od sjedenja i jedenja ukusne tjestenine, bilo da se radi o carbonari, špagetima bolognese ili makaronima sa sirom. No, prečesto se može dogoditi da prilikom kuhanja svog obroka slučajno napravite previše tjestenine i dio može propasti. Kontrola porcija veliki je problem s tjesteninom, ali srećom, stručnjakinja nam je priskočila u pomoć i objasnila kako izbjeći kuhanje previše tjestenine. Roberta d'Elia, glavna kuharica u Pasta Evangelists u Londonu, podijelila je svoje najbolje savjete za kuhanje tjestenine s Mirrorom, uključujući i koliko točno poslužiti po osobi.

Roberta, koja je podrijetlom iz Puglie u južnoj Italiji, rekla je: 'Važno je kontrolirati svoje porcije, obično poslužujemo 100 g tjestenine po osobi, a da biste skuhali tjesteninu do savršenstva, potrebno vam je dovoljno prostora u lonac kako bi tjestenina mogla plesati u voda. U jednu litru kipuće vode dodate 100 g tjestenine i tako će se tjestenina savršeno skuhati i imat ćete onaj al dente okus'.

Dakle, ako biste kuhali za dvije osobe, trebalo bi vam 200 g tjestenine i dvije litre vode. A što se tiče dodavanja soli u loncu, količina koju ćete dodati ovisit će o tome radite li sa svježom ili sušenom tjesteninom, smatra stručnjakinja.

'Sol u vodi ključna je za postizanje najboljeg okusa tjestenine. Kad kuhate svježu tjesteninu tada možete dodati do 10g soli na litru vode, ali kada kuhate suhu tjesteninu budite oprezni jer se suha tjestenina duže kuha. Za suhu tjesteninu smanjila bih količinu soli i dodala 5g na 100g tjestenine i litru vode. Kada kuhate svježu tjesteninu imajte na umu da je samo pitanje minuta pa sve ovisi o tome jeste li svježu tjesteninu ostavili da se malo osuši', objasnila je.

'Ako je malo suha, kuhajte je oko tri minute, ali ako je tek napravljena i jako je svježa, trebaju joj samo dvije minute. Da biste provjerili je li spremno, moći ćete vidjeti kako svježa tjestenina pluta. Vjerojatno bih pričekala još minutu nakon ovoga i tada je definitivno spremna. Suha tjestenina je laka, iako ovisi o marki koju koristite. Morate provjeriti na ambalaži jer svaka marka ima drugačiji način kuhanja i različita vremena. Ako želite al dente okus jednostavno maknite dvije minute od vremena kuhanja i kuhat ćete ga kao Talijani', zaključila je.