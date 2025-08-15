Jeste li se ikada zapitali zašto tjestenina dolazi u različitim oblicima? 'Talijani su u izmislili tajni kod'

Tjestenina nije samo hrana, ona je i umjetnost, a svaki oblik osmišljen je za određenu vrstu jela. Bez obzira volite li ju jednostavno s maslinovim uljem i parmezanom ili u bogatom umaku od rajčice i mesa, gotovo svatko ima svoju omiljenu tjesteninu. Nekima su nepobjedive klasične špagete, drugi se kunu u kremaste penne, dok ljubitelji rustikalnih jela biraju široke pappardelle. Odabir omiljene tjestenine često je spoj navike, uspomena i čistog užitka u svakom zalogaju. Kulinarski stručnjak odlučio je otkriti zašto postoji tako velik izbor oblika tjestenine.

Kuhar Andy Hearnden, rođen na Novom Zelandu, usavršavao je svoje vještine u nekim od najboljih restorana diljem svijeta te je nedavno podijelio svoju mudrost o tjestenini. "Jeste li se ikada pitali zašto postoji toliko oblika tjestenine? Pa, to nije slučajno. Talijani su u osnovi izmislili tajni kod gdje je svaki oblik usklađen s određenim umakom. Sljedeći put kada budete u trgovini i trebate kupiti tjesteninu, razmislite koji umak jedete uz nju i koju tjesteninu biste trebali uskladiti", rekao je Hearnden. Usklađivanje oblika tjestenine s odgovarajućim umakom može zaista podići vaše kulinarske kreacije na višu razinu, piše Daily Express.

Oblici tjestenine poput fusillija, pennea i rigatonija su spiralni i cjevasti. Zadnja dva imaju praktičnu šupljinu, savršenu za zadržavanje dodatnog okusa. "Ove vrste tjestenine su magneti za umake. Zavoji su odlični s lakšim umacima, dok 'tubice' obožavaju guste umake", objasnio je stručnjak. Hearnden je objasnio da su tanke i duge tjestenine, poput špageta i capellina, idealne za lakše umake. Besprijekorno se miješaju s kombinacijama poput češnjaka i maslinovog ulja ili umaka od limuna i maslaca.

Kuhar je istaknuo da se ovi umaci ravnomjerno prianjaju uz niti tjestenine. "Ako na ovakvu tjesteninu stavite težak mesni umak, gledat ćete kako sav taj meso jednostavno pada", objasnio je. Plosnata i široka tjestenina uključuje vrste poput fettucina, pappardella i tagliatella. Hearnden je rekao da su ovi oblici tjestenine savršeni za mesne umake, kremaste mješavine i pesto.

"Sva ta dodatna površina zadržava okus. Općenito govoreći, što je teži umak, to su rezanci širi", objasnio je. Mnogi su korisnici ostali oduševljeni njegovim savjetima. "Ovo mi istinski mijenja život kao nekome tko tek započinje svoje kulinarsko putovanje", napisala je jedna osoba. "Volim tjesteninu i ovo me potaknulo da istražim više oblika osim špageta", zaključila je druga.