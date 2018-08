Umro 'kuhar stoljeća' Joël Robuchon

Joel Robuchon, slavni šef kuhinje koji se u jednom trenutku okitio s više od 30 Michelinovih zvjezdica sa svojih dvadesetak restorana na tri kontinenta, umro je u ponedjeljak u svome domu u Ženevi u dobi od 73 godine, objavile su agencije.

"Joël Robuchon, šef vizionar s najviše zvjezdica na svijetu, napustio nas je danas. Od Pariza do Shangaja, svojim kulinarskim umijećem koje je podigao na razinu umjetnosti slavio je francusku gastronomiju i nadahnjivao mlađu generaciju šefova", napisao je na Twitteru glasnogovornik vlade Benjamin Griveaux, piše francuski list Le Figaro.

Foto: Reuters

Taj Francuz, nositelj najviše zvjezdica na svijetu i titule "kuhar stoljeća" koju mu je nadjenuo vodič Gault & Millau, umro je od raka nekoliko mjeseci nakon što je kulinarsku scenu napustio slavni šef Paul Bocuse, piše AFP.

Sin zidara iz Poitiersa, rođen 1945., Joël Robuchon postao je perfekcionist koji je umio usavršiti i sasvim obična jela poput pirea od krumpira koji će postati njegov zaštitni znak.

Godine 2003., stvorio je novi koncept "Radionicu Joel Robuchon" s time da je istodobno otvorio jednu u Tokiju, a drugu u Parizu.

"Nadahnuo sam se španjolskim barovima 'tapas' jer mi se svidjela njihova gostoljubivost. Želio sam formulu u kojoj su klijenti i kuhari u kontaktu", povjerio je.

Ime je izgradio 80-ih i 90-ih kada je gurmanstvo postalo globalno. U Francuskoj su ga smatrali šefom koji se vratio autentičnoj kuhinji nakon razdoblja "nouvelle cuisine", piše Reuters.

"Što sam stariji to sam svjesniji jednostavne istine: što je jelo jednostavnije, toliko izuzetnije može biti", rekao je jednom Robuchon te povjerio: "Nikada ne spajam više od tri okusa u jelu".

Kao što se zbilo i s drugim slavnim kuharima, njegovo ime postalo je sinonim za biznis i financijsko carstvo te je otvarao restorane diljem svijeta od Las Vegasa do Šangaja, preko Bangkoka, Macaoa do Tokija i New Yorka.

>> Umorni ste i bezvoljni? Ovo je hrana koja će vam vratiti energiju!