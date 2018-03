Ja sam pravi goli kuhar

Ostanite zlatni (stay gold) moto je restorana Baby Brasa, otvorenog lani u West Villageu u New Yorku, a osim peruanskih specijaliteta, u njemu ćete pronaći i jednu atrakciju: razgolićenog vlasnika i chefa Franca Noriegu.

“Pravi goli kuhar“, kako ga predstavljaju mediji, mamac je za ženske oči sa svojim isklesanim trbušnjacima na 188 centimetara visine, a prva linija obrane od nasrtljivih dama (i ponekog gospodina) Francov je najbolji prijatelj i generalni menadžer restorana, Peruanac hrvatskog podrijetla Milan Kelez.



– Franca sam upoznao davno na zajedničkom modnom snimanju u rodnoj Limi, a ostali smo u kontaktu kada sam se preselio u New York. I on je ovamo došao studirati nakon srednje škole, nastavili smo se družiti i postali poput braće. Pozvao me lani prije otvaranja da mu pomognem u vođenju restorana i tako smo postali i poslovni partneri. Baby Brasa spoj je svih naših strasti: Perua, zdrave hrane, sportskog načina života, mode, glazbe i likovne umjetnosti – govori 33-godišnji Milan Kelez, dugogodišnji model, modni producent, art-direktor i umjetnički agent.

Njegov djed Juvenal Kelez krenuo je u Južnu Ameriku iz okolice Dubrovnika: na brodu za Čile srce mu je osvojila Anita Jovanović pa se zbog ljubavi skrasio u Peruu, gdje se rodio Milanov otac Ivo. Milan još nikada nije bio u Hrvatskoj, ali nada se da bi na ljeto mogao s prijateljima, među njima i Francom, posjetiti zemlju svojih predaka. I što je najvažnije, kušati hrvatske specijalitete, za koje su obojica čuli da su zdravi, balansirani i vrlo ukusni. Baš kao i peruanska kuhinja kojom je Franco Noriega opčinjen: zbog ljubavi prema kuhanju zapostavio je i glumačku i modnu karijeru.

– Kvinoja, avokado i ružičasti kukuruz kod nas se jedu stoljećima, puno prije nego što je ostatak svijeta otkrio da su te namirnice izvor zdravlja. Mnogi misle da je peruanska kuhinja samo ceviche (sirova marinirana riba), ali u zabludi su: naše nacionalno jelo je pečena piletina. Riba je u Peruu jako skupa, a piletina nije i zato je toliko popularna. I meni je peruanska piletina sa salatom od kvinoje i avokada omiljeno jelo jer tako uravnoteženom prehranom unosim proteine i imam dovoljno energije i za kuhanje i za poslovne sastanke iza druženje s prijateljima i za bavljenje sportom – otkriva 29-godišnji Franco Noriega, bivši plivač, kojeg je ozljeda spriječila da nastupi za peruansku reprezentaciju na Olimpijadi u Ateni. Čim dođem kući, kaže, odmah skine sve sa sebe, a voli i isprobavati nove recepte samo u gaćicama. Doduše, zbog higijenskih uvjeta stavi i pregaču kad je u restoranu.

I FEEL #SUMMER #NYC A post shared by Franco Noriega (@franconorhal) on Feb 20, 2017 at 11:15am PST





– Nikada ne bih u svojim restoranima poslužio nešto što ne bih sam pojeo. Naša piletina je organska i iz slobodnog uzgoja, a povrće je s malih farmi. Prehrana mi je jako važna i kao bivšem profesionalnom plivaču, naše je tijelo stroj kojem treba kvalitetno gorivo, odnosno namirnice. Kada sam nakon obroka sit i pun energije, znači da sam dobro i zdravo pojeo – govori Franco Noriega

– Iako sam znao dosta o kuhanju, htio sam se usavršiti i godinu dana znojio sam se i krvario u Internacionalnom kulinarskom centru u New Yorku. Nakon diplome dobio sam posao linijskog kuhara kod čuvenog chefa Daniela Bouluda, inače vlasnika restorana Daniel s dvije Michelinove zvjezdice, u njegovu bistrou Bar Boulud – prisjeća se peruanski chef koji je gostovao u svim važnim TV emisijama – od Ellen DeGeneres do Marthe Stewart. Potonjoj se posebno divi jer ga je lani, nakon što je otvorio drugi restoran, savjetovala da pokrene i catering, koji danas donosi četvrtinu prihoda cijelog biznisa.

U budućnosti ima mnogo planova: uskoro će otvoriti treću Baby Brasu u Hell’s Kitchenu, a planira se proširiti i na Los Angeles, Miami Beach i London. No najviše ga veseli vlastiti show koji osmišljava zajedno s producentima Food Networka, ali detalji su još uvijek tajna. Ipak, može se pretpostaviti da će kuhati sa što manje odjeće na sebi i pritom gledatelje zabavljati i svojim pjevanjem.