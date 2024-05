Učiteljicu iznenadila mama jednog učenika: 'Tražila je da mu promijenim loše ocjene u dobre jer on to zaslužuje!'

Učiteljica je ostala zapanjena nakon što joj je jedna majka s naredila da njezinom sinu promijeni jedinice u prolazne ocjene jer 'zaslužuje položiti sve predmete'. Profesorica engleskog u srednjoj školi objasnila je kako prvi put predaje učenicima drugog razreda srednje škole - ali nikako nije očekivala da će se suočiti s jednim od njihovih roditelja zbog ocjena, piše Mirror.

Tvrdi da je majka zatražila sastanak jedan na jedan kako bi razgovarale o napredovanju njezina sina na njezinom predmetu, znajući da ima veliki broj jedinica. U želji da pomogne učeniku, učiteljica je pristala prisustvovati sastanku i prvo je bila zadovoljna maminim proaktivnim odgovorom na njegove školske zadatke.

VEZANI ČLANCI:

"Imam jednog učenika koji tijekom cijele školske godine ne radi gotovo ništa, primjeri bi bili da je samo dopola završio radne listove ili da nije sudjelovao u onome što smo radili na nastavi. Dala sam mu dosta šansi da nadoknadi zadatke, pa čak i dobije neke dodatne bodove jer nisam htjela da itko od mojih učenika padne, iako znam da ne mogu spriječiti sve da padnu i da se moraju sami potruditi. Pa čak i nakon svega toga on je i dalje zabušavao i nije ga bilo briga za to, bilo mu je stalo do prolaza, jednostavno nije želio raditi posao prema onome što mogu pretpostaviti iz interakcije", napisala je učiteljica na Redditu.

Tako je jedan dan dobila e-mail od njegove majke koja je tražila roditeljski sastanak, nešto što je učiteljica često tada radila, budući da je do kraja školske godine bilo ostalo samo tjedan dana, pa je tako pristala i odredile su datum sastanka. Međutim, učiteljica se nije nadala onome što se na sastanku dogodilo. Naime, majka se počela žaliti na ocjene svoga sina.

"Na sastanku mi je majka pričala o tome kako njezin sin prolazi, ali jedva prolazi, druge predmete i kako ona stvarno želi da položi sve. Rekla sam joj da i ja želim da svi moji učenici prođu i da mi je stalo do njihovih budućnosti, ali da se on nije potrudio položiti moj predmet. Ona mi je tada rekla da je on radio i da se trudio, te da bih jednostavno trebala odbaciti sve druge loše ocjene zbog kojih je pao kako bi mogao položiti predmet. Rekla sam joj da ja to neću tako raditi", objasnila je.

VEZANI ČLANCI:

Pokušavajući postići kompromis, učiteljica joj je predložila da završi dodatni rad za bodove kako bi poboljšao svoju ukupnu ocjenu, ali je istaknula kako ipak neće položiti predmet ako ne izvrši sve zadatke u skladu s potrebnim standardom. "Ona mi je zatim nastavila govoriti da će ga natjerali dati da ih napravi ako ja smanjim ostatak njegovih loših ocjena. To je trajalo neko vrijeme bez puno napretka dok joj konačno nisam rekla da ću zamijeniti jednu od njegovih najnižih ocjena s onim što dobije na dodatnom zadatku, ali da ne bih učinila ništa drugo na što je ona bahato odgovorila da ćemo 'to još vidjeti.' Sljedeći dan sam mu dala dodatan zadatak, ali kako se krajnji rok da mi ga preda bliži, sumnjam da će to učiniti i da će uspjeti", dodala je.

Komentirajući njezinu objavu, jedan korisnik je napisao: "Ona će sjediti s njegovim budućim šefom i tražiti cjelodnevnu plaću za nekoliko minuta rada!" Drugi korisnik je dodao: "Nemojte to činiti. Ona će reći drugim roditeljima da vas mogu maltretirati. (Upravo sam završio 30. godinu predavanja engleskog u srednjoj školi) Ocijenili ste njegov rad na isti način na koji ste ocijenili ostalih 120-180 učenika kojima predajete. Nije pošteno od nje da vas pokušava tako maltretirati." Treći korisnik je komentirao: "Ta majka ne čini uslugu svom djetetu. Kad sam radio u srednjoj školi, imali smo takve roditelje. Takvi su najgori."

Majka (61) sinu i njegovom partneru bila surogat: "Sve bih u trenu ponovila!"