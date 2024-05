Stjuardesa otkrila: 'Ovo su najgnjusnije i najgore stvari koje putnici mogu učiniti u avionu!'

Stjuardesa Cher Killough, koja živi u Dallasu, svojim gotovo 20.000 TikTok pratitelja redovito pruža urnebesne i poučne uvide iz svog posla. Njezina najnovija tema? Najgnusnije i najgore stvari koje su ljudi ikada napravili u avionu. Kao prvu stvar Cher je navela stavljanje boce s vodom s bilo kojom količinom tekućine u spremni iznad glave, piše Daily Mail.

"Ili bilo koju vrstu boce koja ima tekućinu u pretincu iznad glave", pojasnila je. "Mislim da je primamljivo učiniti ovo. Ako je u vanjskom džepu vašeg ruksaka, lako ga je tamo ubaciti. Ali svaki put, bez greške, ta će boca s vodom, čim poletimo - iscuriti. Ne samo da to uništava tuđe torbe, nego voda uvijek odabere jednu osobu, slijedi protok i potpuno se izlije iz spremnika na jednu osobu."

Kao drugu stvar navela je ukrcaj se na zrakoplov kad se ne osjećate dobro, osobito ako simptomi utječu na probavu. "Stalno vidim da ljude na letu, a vidljivo je da se ne osjećaju dobro", rekla je, dodajući da standardna 'mučnina' nije ono o čemu je govorila. "I čim dosegnemo visinu, oni se osjećaju mnogo gore i nekontrolirano povraćaju ili iz njih nekontrolirano izlaze druge stvari." Kako kaže, jednom je čovjek koji je očito već bio bolestan dok je ulazio u avion povratio na najgorem mogućem mjestu.

"Jedan tip je došao straga, nagnuo se preko servisnih kolica i povratio na njih", prisjetila se Cher. '"Letio je znajući da je prije toga bio bolestan i zbog toga nitko nije dobio hranu ni piće tijekom leta jer su bili prekriveni bljuvotinom nekog čovjeka", opisala je jedno posebno iskustvo stjuardesa. "Mi smo tu da brinemo o vama ako vam nije dobro i ako vas uhvati mučnina, ali bolja je ideja za vašu sigurnost, dobrobit i udobnost svih oko vas i na letu - i vaših stjuardesa - ako odlučite uzeti kasniji let kada se budete osjećali bolje."

Treća i posljednja stvar koju je Cher istaknula, odnosi se posebno na muškarce i njihove navike odlaženja u WC. "Posljednje zlo koje možete učiniti je otići u kupaonicu tijekom turbulencija kao muškarac", objasnila je. "Kao prvo, nije sigurno - ali to čak nije ni ono o čemu govorim." Naime, mislila je na to kako muškarci mokre, spomenuvši to kako im se zna dogoditi da urina bude svugdje. "I zato kažem da su role toaletnog papira najodvratnija stvar u avionu', dodala je, potaknuvši na uznemirujuću mentalnu sliku zašto bi se moglo činiti da naizgled neiskorišteni toaletni papir ima mokre mrlje.

Od brojnih na Cherin video, mnogi su istaknuli da će rješenja za sprječavanje nekih od ovih problema morati riješiti zrakoplovni prijevoznici. "Potrebno je učiniti da se džep na naslonu sjedala dovoljno proširi da u njega stane boca vode", tvrdio je jedan.

Mnogi su se posebno bunili prema Cherinoj tvrdnji da se ne ukrcavate na avion ako se razbolite, a mnogi su spomenuli da ne žele izgubiti kartu. "Drugo je 100% na zračnom prijevozniku. ako izgubim cijelu vrijednost svoje karte kad sam bolestan, letjet ću bez obzira na to", napisao je jedan. "Neki ljudi ne mogu promijeniti raspored leta", dodao je netko drugi.

"Vraćao sam se iz Disneylanda i razbolio sam se prije odlaska. Imao sam 18 godina i nisam si mogao priuštiti pomicanje leta, ali volio bih da sam mogao. Bio sam tako jadan", prisjetio se treći. Što se tiče treće stvari, mnogi su ozbiljno shvatili Cherino upozorenje o situaciji s nehigijenskim toaletnim papirom. "Definitivno ću ponijeti svoj toaletni papir sljedeći put kad letim", napisao je jedan. "Rola toaletnog papira! Nisam se toga sjetio!", izjavio je drugi užasnuti pojedinac.

