Ubacite cimet u prehranu: Ovaj sjajan začin ima brojne blagodati za naš organizam

Cimet se u Europi u srednjem vijeku smatrao luksuznim začinom. Arapi su ga prevozili glomaznim kopnenim putevima, a samo bogati ljudi su ga sebi mogli priuštiti. Danas se cimet može naći u gotovo svakoj kuhinji, ali ovaj uobičajeni začin može dati puno više od malo arome u kolačima - pozitivno utječe na zdravlje, prenosi Real Simple.

Smanjuje akne

Cimet ima antimikrobna svojstva koja su korisna za liječenje akni. Ovaj začin može ubiti bakterije i gljivice koje uzrokuju promjenu pigmentacije. Također je izvrstan izvor snažnih antioksidansa koji štite vaše tijelo od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, koji mogu izazvati upalu kože i dovesti do akni.

Smanjuje bore

Slobodni radikali također mogu doprinijeti preranom starenju kože, uzrokujući bore, pigmentaciju i promjenu kože. Antioksidansi u cimetu usporavaju ovaj proces štiteći stanice. Cimet može čak pospješiti proizvodnju kolagena.

Poboljšava cirkulaciju

Ima vazodilatacijski učinak na krvne žile - rezultat je poboljšana cirkulacija. Unos manje od žlice cimeta dva do tri puta tjedno mogao bi zapravo poboljšati opće zdravlje, a najbolji način za to je posipanje cimeta po pahuljicama, zobenoj kaši ili tostu.

Snižava krvni tlak

Snižavanje krvnog tlaka znači da je zaštićen i cijeli kardiovaskularni sustav. U jednoj studiji, istraživači su otkrili značajno smanjenje i sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka pri kratkotrajnoj konzumaciji cimeta u pacijenata s dijabetesom tipa 2. Oko 1 žličica dnevno je prava količina za ubiranje dobrobiti bez štetnih učinaka na krvni tlak ili šećer u krvi.

Smanjuje kolesterola

Cimet ima pozitivan učinak na kolesterol, što znači i bolje zdravlje srca, jer visoke razine kolesterola mogu povećati rizik od srčanih bolesti. Istraživanja su otkrila da cimet može povećati "dobar" kolesterol, dok dnevna doza (pola do dvije žličice) cimeta može pomoći u snižavanju ukupnog kolesterola, "lošeg" kolesterola i triglicerida. Sve to može dovesti do zdravijeg srca.

