Trgovci otkrili najgore scene koje su im se dogodile na poslu - u vrijeme blagdana!

Danas donosimo najgore priče trgovaca koje su iskusili u ovo doba godine, a piše metro.co.uk.



"Radio sam i neki muškarac mi je stavio pištolj na glavu kad sam intervenirao između njega i druge mušterije. Ja sam mu samo rekao: 'Ne možete to unijeti ovdje gdje su djeca'. Zbunjeno me pogledao, pogledao pištolj, stavio ga natrag u jaknu i mirno izašao iz dućana. Razlog njegovog bijesa je taj što smo imali ljude staračkih domova koji su nas posjećivali i imali su službenog fotografa. Nije želio biti ni na jednoj fotografiji."



"Radio sam u jednom dućanu s dječijim igračkama koje su tada bile popularne, a ljudi su usred noći pratili isporuku na parkiralištu i pokušavali im oduzeti kutije s igračkama."



"Jednom mi je kupac rekao da se j**** jer nismo imali više mrkvica."



"Na Badnjak smo bacali sve stvari kojima je istekao rok, a jedna žena me pratila po dućanu s djecom koja su vozila dvoje, troje kolica s stvarima. To nije sve, tražili su od mene da im snizim cijenu tih proizvoda kojima uopće nije istekao rok trajanja. Postali su jako bezobrazni kada sam rekla da ne mogu to napraviti."

"Radila sam na pultu za informacije s kupcima i jedna žena htjela je ostaviti svoje dijete sa mnom dok ona ode kupovati namirnice. Druga priča je bila kada je jedan čovjek došao zamijeniti igračku koja nije radila i počeo se derati kako sam uništila Božić njegovom djetetu. Odmah sam naglasila da to nije moj problem."



"Svake godine dođe netko na Badnjak 10 minuta prije nego zatvaramo dućan jer nemaju puricu ili povrće i slično. Još gore mi je kad me pitaju imamo li neki proizvod (koji nemamo već šest godina), odgovorim da nemamo, a oni me uvjeravaju da smo ga imali prošle godine."



"Jedan čovjek se srušio na Božić, imao je srčani udar. Dok smo čekali hitnu ljudi su se žalili da ne mogu doći do povrća jer on leži na podu."



"Ne razumijem ljude koji u zadnji tren dođu kupovati povrće i meso na Badnjak i onda se još žale i psuju nas zaposlenike jer je svega ponestalo."



"Jedno dijete mi je prišlo i počelo grebati moju tetovažu. Nikada nisam zadržao toliko psovki u sebi odjednom kao tada."

"Redovno ima ljudi koji pokušavaju ukrasti ogromna kolica puna namirnica. Doslovno pokušavaju samo odšetati s njima iz dućana."



"Nekoliko puta svjedočio sam kako se ljudi tuku jer jedan uzme zadnje borovnice s police, a drugome baš isto trebaju. Onda dolazi osiguranje, moramo ih smirivati, užasno je."



"Na Badnjak nikada ne čuvamo stvari kupcima na neko vrijeme. Jedna žena to nikako nije mogla prihvatiti. Došlo je do toga da je čak policija morala doći kako bi ju izbacili iz dućana."