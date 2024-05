Trendi kokteli najpopularnijih albanskih majstora

Fešta prekrasnih okusa dogodila se prošlog petka u dvorištu sve popularnijeg Petog kupea u Zagrebu. Poznati barmen Dominik Bečvardi iz koktel-bara Peaches&Cream došao je na sjajnu ideju. Okupit će barmene najboljih barova koje je vidio u regiji, od Albanije pa do Slovenije. Riječ je o Riddle baru iz Republike Srbije, Silk&Fizz iz Slovenije, Okosh Bokosh iz Bosne i Hercegovine, Casa Baru iz Sjeverne Makedonije, Kokotovom repu iz Crne Gore te splitskom String’s Baru. Među njima je i Nouvelle Vague, bar iz Tirane u Albaniji, koji je proglašen i jednim od stotinu najboljih svjetskih barova po izboru The World’s 50 Best Bar, bili su 86. U Zagrebu je bila i Alia Akkam koja sjedi u žiriju istog tog izbora koja je i obišla najbolje barove u Zagrebu pa se imamo pravo nadati da će se neki od njih naći u tako prestižnom izboru. I uvjerili smo se kako je događaj nazvan Copy Taste zaista uspio.

- Želio sam gostima i fanovima dobrih koktela ponuditi nešto posebno za naš treći rođendan. I onda sam se sjetio kako je vrlo vjerojatno kako u nas nije toliko poznato kako sjajnih barova i barmena ima u susjedstvu, obično kada nam se putuje i želimo probati nešto novo, razmišljamo o Londonu, Parizu ili Berlinu. U susjedstvo obično putujemo poslom pa što uspijemo vidjeti - uspijemo. Mi smo imali više sreće pa smo uspjeli posjetiti neke od najboljih barova u tim zemljama. Tako smo ih sada pozvali, nitko nije odbio, pa smo imali odličan tulum - kaže nam Bečvardi dok sjedimo u njegovom lokalu u kojem se za burnu koktelsku večer pripremaju njegovi gosti iz okolnih zemalja.

Osnovna je ideja ponuditi gostima neke nove okuse, nove koktele kakve nemaju prilike probati u Zagrebu ili nekom drugom hrvatskom gradu.

- Recimo, u Peaches&Cream ne pratimo više trend gina, kao što ne koristimo niti domaće destilate koji su sve popularniji. Čini nam se da se prvi trend pomalo ispuhao a drugi još nije stasao do dovoljne kvalitete. Ali, u zemljama nekih napih gostiju destiliranje je strašno kvalitetno i napredno, ima ih koji upravo na rakijama rade svoje koktele. Znači, već smo u startu uspjeli u zamisli da ponudimo nešto drugačije, govori nam organizator Copy Tastea. Jako dobar posao rade i njegov Peaches&Cream koji Bečvardi drži s partnerom Mišelom Posavcem, kao i Landsky, Roots, Blend, što znači da je Zagreb ponovo dobio relevevantnu kulturu barova.

- Postigli smo da publika dolazi ravno ovdje, zbog atmosfere i dobrih pića, odnosno koktela. Sada su se ljudi već dovoljno educirali i navikli na to da su koktel već i dva pića, klasici poput negronija postali su uobičajeni a svaki od barova ima publiku za svoje signature koktele. Sada smo željeli upoznati naše goste sa zagrebačkim barovima, a našu publiku s njima. Ponegdje u susjedstvu, poput BiH, barovi su još u stvaranju, drugdje, poput Srbije ili Albanije, već su jako kvalitetni, kazao nam je Dominik Bečvardi.Već ranog popodneva u dvorištu ispred Petog kupea stvorila se solidna gužva koja je instantno potvrdila Bečvardijeve riječi. Svaki od barova, jasno, unikatan, najzanimljiviji oni najudaljeniji - braća Sofokli i Evis Cali koji drže Nouvelle Vague u elitnoj četvrti Tirane gdje je najbogatiji noćni život.

- Znate da je Albanija od 1946. do 1991. godine bila potpuno zatvorena. Kada je režim 1991. godine pao, najpopularnija četvrt postao je Blok, a to je bio onaj dio grada gdje je živio diktator sa svojom svitom, bio je to zabranjen dio grada u koji se nije moglo ući. Kada je režim pao, taj dio postao je odmah najskupljim u Tirani gdje je počeo noćni život. To je neka ironija povijesti, od potpune zatvorenosti isti taj dio pretvorio se u najživlju četvrt. Tamo je Nouvelle Vague - objasnio nam je Sofokli. Bar nosi francusko ime, no to također nije tek tako jer je moderno ili nešto, već ima svoj razlog.

- Moja je obitelj morala emigrirati u Grčku iz ekonomskih razloga, ne zato što smo to željeli. Odrastao sam u Ateni, upisao sam studij u Tirani, ali je moj dom bila Atena; iako smo mi iz južne Albanije, počeo sam se baviti ovim poslom i shvatio da ga jako volim, zamolio sam roditelje za nešto novca kako bih otvorio beach bar što je lakše nego otvoriti bar u gradu. Pristali su, pronašli smo mjesto i otvorili. Brat i ja nazvali smo ga Bossa Nova, što je na portugalskom Novi val, a to je i zbog toga jer je 2009. godine i nastupio neki novi pristup i u piću, glazbi, dizajnu, ugostiteljstvu. Prve smo godine bili jako uspješni, druge godine rekao sam bratu da ako ikada, mora se zvati Nouvelle Vague jer bi to bio i dalje isti naziv ali u urbanoj verziji. Bila mi je to jača povezanost s gradom, urbanom sredinom, a i dalje bi to bio “novi val” - ispričao nam je Sofokli koji i nosi majicu s imenom svojeg bara. U Zagrebu prije nisu bili.

- Prvi put smo u Zagrebu, no meni izgleda vrlo poznato. I ljudi, očito, jer sve je ovo Balkan, osjećam kao da sam ovdje bio već tri, četiri ili pet puta. A to izaziva vrlo tople, pozitivne osjećaje, ugodno mi je, pa mi se sviđa. Pa i hrana je više-manje ista, jučer smo imali vrlo dobar ručak. Pitao sam što vam je glavno jelo, i dobio sam odgovor da je to meso, puno ugljikohidrata i puno masti! Isto kao kod kuće. Meso je kralj! - iznio nam je svoje prve dojmove koji su pozitivni i kada se o barovima radi gdje je vidio dobru selekciju pića, kao i razinu koktela, ali i kompaktnu zajednicu koja to prati što je po njemu najvažnije.

S bratom čini doista upečatljiv barmenski par koji se nekako i isticao među kolegama, a i pristup je originalan. Pa je i nagrađen što je svima, naravno i nama, bilo vrlo intrigantno.

- Bio sam jednako iznenađen kao i vi kada ste to čuli. Da biste ušli na takav popis, isto je kao da počinjete neku važnu nogometnu utakmicu, što znači da svakoga dana morate naporno trenirati. Samo što ovu utakmicu igrate svakog dana., od početka smo pokušavali paziti na atmosferu, da goste činimo zadovoljnima, sa svime što do toga dovodi i svime što to nosi. To nam je bio cilj, jer prepoznavanje dolazi kada ga tražite a to činite sa svime što imate i možete. A naše oružje je gostoljubivost, gostoljubivost i gostoljubivost. To je ono što mislim da je potrebno - kaže Sofokli.

Njihov kućni ili, kako se to voli reći, “signature” koktel zove se Black Sabah, što je ime koje ne nosi slučajno sličnosti s poznatim bendom.

- Naš zadnji menu zove se “Original”, a to, naravno, znači da se radi o originalnim pićima ali to znači i OriginAlbania, dakle, sastojci svojstveni Albaniji. Pokušali smo oživjeti albanske gastronomske navike i tradicije koje su se koristile u komunizmu, ali i znatno prije, a ostale su zaboravljene jer više nismo siromašni kao što smo nekada bili pa možemo piti i jesti što želimo. I to smo željeli pretvoriti u koncepte finih pića. Tako pamtimo kada smo bili mali i dolazili u Albaniju na praznike brojne kafe barove. Oni bi negdje oko sedam, pola osam bili puni muškaraca, bez žena, a oni bi pili šalicu turske kave i rakiju, koja je bila nešto poput grape. I u nekom malom selu mogli ste posvuda osjetiti tu aromu, prije doručka, kava i rakija bili su prvi. Upravo tu tradiciju smo željeli oživjeti kao prvu u novom meniju jer to danas ljudi ne rade. Mladi danas popiju espresso i pojedu croissant, jer želimo biti Europa! Nije tako namjena bila to napraviti samo zbog turista nego i zbog te mlađe generacije u našoj zemlji. Nazvali smo to Black Sabah, što je po uzoru na bend, ali na turskom sabah znači i zora, a kavu i rakiju pili ste u rano ujutro. No, nije to piće crno kao kava jer prođe neke procese kao što je destilacija pod vakuumom pa nestane te crne boje što je malo iznenađenje, jer ono što čitate i što dobijete nije isto. Ponosan sam, aroma je tu, pijete ga pomalo, i tako dobijete moderan okus s podsjećanjem na prošla vremena - govori nam Sofokli.

I on kaže kako su klasični kokteli itekako zaživjeli u publici, poput slatko-kiselih koktela, Caipirinhe, s tim koktelima se ne može promašiti.- Pa to je kao pržena jaja sa slaninom i sirom, što je univerzalni doručak. No, ono što napraviti nakon što ste to složili, koliko će vaše osobnosti u tome biti, to je tajna. Klasični kokteli daju nam zlatna pravila koja potječu iz zlatnog doba tih pića. Puno barova i barmena igra se na osnovi tih klasičnih koktela što je sasvim u redu jer se teško može pogriješiti. Tu spadaju, i to je ono gdje će se većina nas igrati, ako ne i svi, samo će ovisiti kako se osjećamo ili koliko smo spremni proširiti iskustva tih klasičnih koktela - objasnio nam je Sofokli. U Nouvelle Vague publika je mlađa jer si može priuštiti zabavu koja se tamo nalazi na dnevnoj bazi, da bi se za vikend u ovom baru okupljali svi.

- Stranci, turisti čine sve veći broj, a to me veseli jer je to nada u budućnost. Sve više ljudi dolazi posjetiti Albaniju što je jako dobro i čini nas sigurnijim. Albanija je jeftina, kod nas ćete za signature koktel platiti sedam ili osam eura, a u naša pića ulažemo velike napore i radimo s najkvalitetnijim sastojcima. Malo su tu odigrale i gospodarske okolnosti, došlo je do denominacije naše valute lek pa su s njom nešto porasle i cijene. Prije ste za 10 eura kod nas mogli kupiti koktel i pivo, a sada koktel i jedno žestoko piće. A znate kako to ide, bolja margina dozvoljava i ulaganje a nama je cilj da Nouvelle Vague stalno unapređujemo, kaže zagrebački gost iz Albanije.