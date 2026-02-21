Mnogi na to zaboravljaju: Stvar koja je u seksu važna jednako kao i predigra!

Ženski i muški mozak poprilično su različiti, a jedan od primjera za to svakako je percepcija seksa i seksualnih aktivnosti. Dok muškarci smatraju da su seksualne aktivnosti završile u trenutku kad je žena fizički zadovoljena, ženska percepcija je potpuno drugačija. Većini žena je za potpuno seksualno zadovoljstvo potrebno i maženje zbog kojega će se nakon seksa osjećati spokojnom i sretnom, piše Men's Health. Baš kao i grljenje, maženje povećava proizvodnju oksitocina u tijelu, odnosno hormona ljubavi. Njegovo se lučenje pojačava i tijekom orgazma, a uvelike doprinosi podizanju raspoloženja i jačanju odnosa među partnerima.

- Intimnost nakon seksa jednako je važna za žensko zadovoljstvo kao i predigra. Većina žena se nakon seksa osjeća ranjivo, a nekoliko minuta intimnog maženja kod žena pobuđuje osjećaj sigurnosti. To je jedna od najboljih i najlakših stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali svoju vezu. Vrlo je važna, ali često propuštena prilika za povezivanje partnera - objasnila je dr. Robin Milhausen, profesorica seksualnosti na Sveučilištu Guelph, te dodala još neke dobrobiti maženja nakon seksa.

Smanjuje razinu stresa: Stres je postao jedna od najgorih bolesti modernog doba, koja na sebe veže bezbroj problema. Kronični stres bismo trebali prepoznati i na vrijeme reagirati kako bismo spasili svoje zdravlje. Maženje je, smatraju stručnjaci, najbolji, najlakši i potpuno besplatni način da pronađemo unutarnji mir. Istraživanje objavljeno u časopisu Biological Sciences tvrdi da oslobađanje oksitocina u tijelu može smanjiti razinu hormona stresa, kortizola. Druga studija objavljena u časopisu Association for Psychological Science otkriva da oksitocin može pomoći u ublažavanju simptoma tjeskobe.

Poboljšava imunološki sustav:Osim oksitocina, maženje potiče tijelo da stimulira serotonin i dopamin. Nakon što se to dogodi, sva tri hormona rade usklađeno kako bi zaštitili tijelo od štetnih infekcija, jačajući tako vaš imunološki sustav. Oksitocin pomaže dobrom funkcioniranju tjelesnih stanica, odgovornih za regulaciju imunološkog sustava.

Smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti: Redovito maženje nakon seksa može pomoći u kontroli razine krvnog tlaka. U istraživanju provedenom na 59 žena mjeren im je krvni tlak prije i nakon grljenja s partnerom. Eksperiment je otkrio ne samo značajno smanjenje krvnog tlaka, već i visoku razinu oksitocina u tijelu.

Jača emocionalnu vezu između partnera: Ako želite zadržati zdravlje i radost u vašoj vezi, morate se više maziti. Nakon seksa su žene posebno ranjive, a muškarcima se spava. Iako ih zbog toga ne možemo kriviti jer je to stvar biologije, trebam im objasniti koliko nam maženje znači. Kad im jednom otvorimo oči, vjerujemo da će nas maziti puno češće.

Mnoga istraživanja pokazala su da i muškarci imaju koristi od maženja. Naime, maženjem se njihova partnerica osjeća sretnijom u vezi, pa su velike šanse da će u bliskoj budućnosti poželjeti više seksa, što će, dakle, povećati zadovoljstvo i kod njih samih.