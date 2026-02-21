Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
slažete li se?

Porno zvijezda otkriva: 'Muškarci u ovim godinama definitivno su najbolji ljubavnici'

@greengirlbellauk/Instagram
VL
Autor
Večernji.hr
21.02.2026.
u 21:58

I dok neki vjeruju da godine donose seksualnu mudrost, Mia ruši taj mit.

Konstruktivna kritika nije neprijatelj dobrog seksa – barem ne prema Arabelli Miji, 27-godišnjoj OnlyFans manekenki koja o svom seksualnom životu govori bez zadrške, piše New York Post. S muškarcima svih generacija iza sebe – doslovno, od 18 do 65 godina – Arabella je iskrena: "Vrlo sam izravna u spavaćoj sobi i nemam problema pokazati muškarcu što mi se sviđa."

Prema njezinom iskustvu, previše žena još uvijek šuti o svojim željama, a glumljenje orgazma često je zamjena za stvarnu intimnost. "Mnoge žene ne govore što žele – a voljela bih da to promijene." I dok neki vjeruju da godine donose seksualnu mudrost, Mia ruši taj mit: "Stariji muškarci nisu nužno bolji u krevetu. Istina je da su strastveniji nakon 40-e, ali kvaliteta varira, bez obzira na dob."

Zanimljivo, ističe da muškarci stariji od 30 češće cijene predigru, dok mlađi partneri više brinu o samoj izvedbi i žele impresionirati. "Kada su mlađi, više se trude da se dobro zabavim – i to mi je iskreno draže." No bez obzira na dob, jedno je sigurno – Arabella neće glumiti, niti šutjeti: "Seks nije samo penetracija. Ako se sve vrti oko njih, brzo postane dosadno."

Kako kaže, ako treba, pomoći će im da nauče – doslovno pomicanjem njihovih ruku. I većina partnera, tvrdi, cijeni iskrenost i prihvaća njezine savjete bez ljutnje: "Znaju da im pomažem. A koji muškarac ne želi biti dobar u krevetu?" Na kraju, dodaje s osmijehom: "Žene s kojima budu spavali nakon mene – trebaju mi zahvaliti."

Ključne riječi
porno zvijezda intima seks

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
pajtiliviu
22:11 21.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekolikoo kilograma!-~~---> bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

15
TAJNA LJUDSKOG UMA

Ruska neurokirurginja snimila je mozak osobe na samrti i otkrila zastrašujuću istinu: 'Promatraju nas cijeli život'

Kad je svjetski priznata neurokirurginja Natalija Behtereva započela istraživati pacijente koji su preživjeli kliničku smrt, nije ni slutila da će se njezina znanstvena misija pretvoriti u jedno od najzagonetnijih putovanja u ljudsku svijest. Ono što se isprva činilo kao halucinacija postalo je niz dokaza koji su osporili gotovo sve što znamo o životu i smrti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!