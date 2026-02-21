Porno zvijezda otkriva: 'Muškarci u ovim godinama definitivno su najbolji ljubavnici'

Konstruktivna kritika nije neprijatelj dobrog seksa – barem ne prema Arabelli Miji, 27-godišnjoj OnlyFans manekenki koja o svom seksualnom životu govori bez zadrške, piše New York Post. S muškarcima svih generacija iza sebe – doslovno, od 18 do 65 godina – Arabella je iskrena: "Vrlo sam izravna u spavaćoj sobi i nemam problema pokazati muškarcu što mi se sviđa."

Prema njezinom iskustvu, previše žena još uvijek šuti o svojim željama, a glumljenje orgazma često je zamjena za stvarnu intimnost. "Mnoge žene ne govore što žele – a voljela bih da to promijene." I dok neki vjeruju da godine donose seksualnu mudrost, Mia ruši taj mit: "Stariji muškarci nisu nužno bolji u krevetu. Istina je da su strastveniji nakon 40-e, ali kvaliteta varira, bez obzira na dob."

Zanimljivo, ističe da muškarci stariji od 30 češće cijene predigru, dok mlađi partneri više brinu o samoj izvedbi i žele impresionirati. "Kada su mlađi, više se trude da se dobro zabavim – i to mi je iskreno draže." No bez obzira na dob, jedno je sigurno – Arabella neće glumiti, niti šutjeti: "Seks nije samo penetracija. Ako se sve vrti oko njih, brzo postane dosadno."

Kako kaže, ako treba, pomoći će im da nauče – doslovno pomicanjem njihovih ruku. I većina partnera, tvrdi, cijeni iskrenost i prihvaća njezine savjete bez ljutnje: "Znaju da im pomažem. A koji muškarac ne želi biti dobar u krevetu?" Na kraju, dodaje s osmijehom: "Žene s kojima budu spavali nakon mene – trebaju mi zahvaliti."