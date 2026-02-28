Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Reuters: Izraelski dužnosnik tvrdi da je pronađeno tijelo Khameneija, Iran još ne potvrđuje
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
tko bi rekao...

Muškarci iskreno otkrili: Evo što znači da je žena 'dobra u krevetu'

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
28.02.2026.
u 20:30

Muškarci često za žene znaju reći da su dobre u krevetu, ali što to zapravo znači?

Želite znati što ženu čini dobrom u seksu? Ne brinite, to nije samo njezino iskustvo i vještine, već se radi o nekim potpuno drugim čimbenicima. Devet muškaraca za Cosmopolitan otkrilo je što za njih znači da je žena dobra u seksu, a odgovori bi vas mogli iznenaditi.

Entuzijazam: “Entuzijazam je ključan. Iako bih dodao da su dobre oralne vještine uvijek ogroman bonus. Također da su avanturističke sa svojom seksualnošću, odnosno da mogu otvoreno razgovarati s njima o svojim željama i maštarijama, tako da se oboje osjećamo sigurno i prihvaćeno. Ali ključna stvar je entuzijazam.”

Kemija: “Njezina kemija sa mnom. Najbolji seks koji sam imao je bio sa ženama koje su najviše željele seks i koje su bile vođene strastima. Muškarci, poput žena, žele biti poželjni. Kad mi žena šapće na uho i govori mi koliko me želi i kako sam joj privlačan, onda je to najbolji seksi koji ću imati. Također ću joj se istovremeno dati više.”

Maženje nakon seksa: “Kada mi daje znakove da uživa u mom tijelu, bez obzira govori li mi to ili mi fizički pokazuje. Ako poslije želi maženje, to je uvijek nevjerojatno.”

Komunikacija : "Svi su različiti. Sve dok imate seks, trebate biti otvoreni i komunicirati jedan s drugim. I uvijek je dobro reći što vam odgovara za vrijeme seksa.”

Otvorenost: “Kada je otvorena sa svojim seksualnim željama i prema onome što joj pruža dobar osjećaj.”

Bez osuđivanja: “Seksualna kompatibilnost. Imam nekoliko fetiša i volim pronaći djevojku koja je barem otvorena za istraživanje, čak i ako to zapravo nikada ne učinimo. Radi se o tome da se ugodno osjećam u spavaćoj sobi, bez straha od osude. Također, najseksi stvar koju žena može imati u krevetu je samopouzdanje.”

Kreativnost: “Moja supruga hvata moje znakove o mojim najdražim stvarima i u njima se jako dobro snalazi. Zna da volim njezinu stražnjicu, pa će postaviti ogledalo tako da je vidim dok se seksamo. Nevjerojatna je, kreativna i pažljiva. "

Ugodnost: "Kad je ženi potpuno ugodno istraživati ​​sve aspekte seksa i tjelesnog zadovoljstva, to je nevjerojatno iskustvo. Bitno je uspješno komunicirati.”

Ključne riječi
muškarci žene libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!