Tajna uspješnog seksa: Pravilo šest minuta moglo bi vam promijeniti život

Novopečeni parovi ne mogu skinuti pogled jedno s drugoga i stalno se trude kako bi jedno drugo usrećili. Svakodnevno imaju leptiriće u trbuhu, a zajedničko vrijeme smatraju neprocjenjivim. Neki se toliko zaljube da vide samo ono najbolje u svom partneru, a neki kroz svoje partnerstvo rastu kao osobe. Jedna od najvažnijih stvari na početku veze, svakako je dobar seks. Strastvene aktivnosti pod plahtama su toliko dobre, svaki dodir je uzbudljiv, a za intimno uživanje novopečeni parovi uvijek nađu vremena, piše Medium.

Nakon napornog dana seks je odmor, a ne dodatna obaveza, a 'boli me glava' je rečenica koja novim ljubavnicima sigurno neće pasti na pamet. Međutim, sve što je lijepo kratko traje, barem što se tiče seksa. Kad se zaljubljenost pretvori u ljubav i kad se stvore malo dublji osjećaji, seks pada na listi prioriteta, a ljubav se počinje konzumirati kroz razgovore, podršku i povjerenje.

To za dugogodišnje partnere može predstavljati problem, a nedostatak seksa može čak rezultirati i nepopravljivim problemima, te ponekad i prekidom. Ako vam je nakon godina odnosa ponestalo strasti i inspiracije, a svjesni ste da je seks temeljni dio ljubavnog odnosa, postoji rješenje koje je vrlo jednostavno izvedivo, znanstveno potvrđeno i radi u službi obostranog zadovoljstva.

Seks omogućuje fizičku i psihičku povezanost partnera pa treba intervenirati ako primijetite da ste ga zanemarili. Stručnjaci tvrde da to možete učiniti pomoću pravila šest minuta, koje bi moglo spasiti vaš seksualni život. Ne samo spasiti, napominju, nego ga podići za nekoliko razina i učvrstiti vaš odnos.

U šest minuta do seksa koji je kao na početku veze: Sex Information and Education Council of Canada objavili su istraživanje koje pravilo šest minuta navodi kao najbolji, a istovremeno najjednostavniji način popravljanja seksualnog života. Ono uključuje predigru koja traje šest minuta. Bilo da vi pružate zadovoljstvo partneru, ili on vama, predigra od šest minuta je ključ dobrog seksa, tvrdi istraživanje.

Istraživanje je provedeno na 1500 Kanađana koji su rekli da im je upravo šest minuta potrebno kako bi se opustili i uživali u seksu. Čak 61 posto ženo je potvrdilo da im je potrebno barem šest minuta predigre da bi uopće mogle doživjeti orgazam, a 55 posto muškaraca je potvrdilo da im je seks bio puno bolji ako su im partnerice prije seksa ponudile šest minuta dodatne pažnje.