Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
isprobajte!

Tajna uspješnog seksa: Pravilo šest minuta moglo bi vam promijeniti život

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
28.11.2025.
u 21:26

Ako vam je nakon godina odnosa ponestalo strasti i inspiracije, a svjesni ste da je seks temeljni dio ljubavnog odnosa, postoji rješenje koje je vrlo jednostavno izvedivo, znanstveno potvrđeno i radi u službi obostranog zadovoljstva.

 Novopečeni parovi ne mogu skinuti pogled jedno s drugoga i stalno se trude kako bi jedno drugo usrećili. Svakodnevno imaju leptiriće u trbuhu, a zajedničko vrijeme smatraju neprocjenjivim. Neki se toliko zaljube da vide samo ono najbolje u svom partneru, a neki kroz svoje partnerstvo rastu kao osobe. Jedna od najvažnijih stvari na početku veze, svakako je dobar seks. Strastvene aktivnosti pod plahtama su toliko dobre, svaki dodir je uzbudljiv, a za intimno uživanje novopečeni parovi uvijek nađu vremena, piše Medium.

Nakon napornog dana seks je odmor, a ne dodatna obaveza, a 'boli me glava' je rečenica koja novim ljubavnicima sigurno neće pasti na pamet.  Međutim, sve što je lijepo kratko traje, barem što se tiče seksa. Kad se zaljubljenost pretvori u ljubav i kad se stvore malo dublji osjećaji, seks pada na listi prioriteta, a ljubav se počinje konzumirati kroz razgovore, podršku i povjerenje.

To za dugogodišnje partnere može predstavljati problem, a nedostatak seksa može čak rezultirati i nepopravljivim problemima, te ponekad i prekidom. Ako vam je nakon godina odnosa ponestalo strasti i inspiracije, a svjesni ste da je seks temeljni dio ljubavnog odnosa, postoji rješenje koje je vrlo jednostavno izvedivo, znanstveno potvrđeno i radi u službi obostranog zadovoljstva.

Seks omogućuje fizičku i psihičku povezanost partnera pa treba intervenirati ako primijetite da ste ga zanemarili. Stručnjaci tvrde da to možete učiniti pomoću pravila šest minuta, koje bi moglo spasiti vaš seksualni život. Ne samo spasiti, napominju, nego ga podići za nekoliko razina i učvrstiti vaš odnos.

U šest minuta do seksa koji je kao na početku veze: Sex Information and Education Council of Canada objavili su istraživanje koje pravilo šest minuta navodi kao najbolji, a istovremeno najjednostavniji način popravljanja seksualnog života. Ono uključuje predigru koja traje šest minuta. Bilo da vi pružate zadovoljstvo partneru, ili on vama, predigra od šest minuta je ključ dobrog seksa, tvrdi istraživanje. 

Istraživanje je provedeno na 1500 Kanađana koji su rekli da im je upravo šest minuta potrebno kako bi se opustili i uživali u seksu. Čak 61 posto ženo je potvrdilo da im je potrebno barem šest minuta predigre da bi uopće mogle doživjeti orgazam, a 55 posto muškaraca je potvrdilo da im je seks bio puno bolji ako su im partnerice prije seksa ponudile šest minuta dodatne pažnje.

Strastveni su: Ova tri horoskopska znaka imaju najveću želju za seksom
1/4
Ključne riječi
intima erekcija libido orgazam seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vrijeme je za pametnu kupnju

Alles donosi najbolje Black Friday popuste, a ovo su proizvodi koje vrijedi uloviti

Black Friday popusti u Allesu savršena su prilika da dom opremite vrhunskom tehnologijom, i to po cijenama koje se ne viđaju često. Ovogodišnja ponuda posebno je zanimljiva jer uključuje uređaje koji mijenjaju rutinu nabolje: od savršene jutarnje kave, zdravijih obroka i brzog blendanja omiljenih smoothieja pa sve do besprijekorne slike na TV-u i pouzdanih rješenja za čuvanje hrane.

Advent u Zadru
Fantastičan program

Glazbeni trio koji će zapaliti prosinac: Jole, Maja Šuput i Tajči stižu u jedan grad, očekuje se rekordan odaziv!

Glazbeni program i dalje je adut zadarskih večeri u prosincu. Od velikog otvorenja krajem studenog pa sve do Nove godine, posjetitelji mogu uživati u koncertima domaćih izvođača na dvije glavne pozornice (Kuzma & Shaku Zulu, Tajči, Četiri tenora, Rišpet, Silente, Jole, Maja Šuput, Elemental, Nipplepeople, Mangroove, Jonathan, Porto Morto i Gustafi).

Učitaj još

Kupnja