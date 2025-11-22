Možete li biti preglasni u krevetu? Imamo odgovor!

Ljudi imaju različite želje kada je riječ je o seksu. Na primjer, neki vole biti romantičan i nježan seks, dok su drugi puno aktivniji i agresivniji. Zapravo ne postoji pravi način za seks. Časopis Cosmopolitan napravio je anketu s 2000 ispitanika o zvukovima tijekom seksa. Tako je 41 posto žena mislilo da je "previše glasno" za vrijeme odnosa i 27 posto muškaraca, piše Mind Body Green.

Zašto je dobro biti glasan? Istraživanje SKYN-a pokazalo je da se 57 posto ljudi zapravo osjeća sigurnije kada njihov partner glasno izražava zadovoljstvo, a 42 posto se osjeća sigurnije u krevetu kada i oni sami prave buku.

Klinička seksologinja i terapeutkinja Cyndi Darnell kaže za MBG da se redovito susreće s parovima kojima je nedostatak buke problem, uvijek jedan partner želi da drugi napravi više buke tijekom seksa. "Žale se na ukočenost i beživotnost, ali i na slabu aktivnost bez zvukova", kaže dalje. "Tišina znači da je teško pročitati što njihov partner doživljava, iako to ne mora biti kao u porno filmu, malo popratnog zvuka je sjajna stvar", dodaje.

Možda nesvjesno zadržavate dah: "Doista, zvukovi tijekom seksa su način kako komunicirate te otkrivate da li uživate u onome što se događa i signalizirate partneru ako želite više. Zvuk je zapravo prirodan i posljedica kretanja tijekom seksa, pa ako uopće ne stvarate buku, možda nesvjesno zadržavate dah što otežava opuštanje i uzbuđenje", objašnjava terapeut Ian Kerner.

Drugim riječima, malo buke dobro dođe odnosu. "Jednostavno dodavanje nježnih uzdaha i mekih stenjanja je dovoljno. Također je korisno zapamtiti da je komunikacija tijekom seksa znak za pristanak. Dakle ... iskreno, zvuk je ključan", kaže Darnell. "Iz tantričke perspektive, seksualna energija se kreće na zvuk, dah i pokret, tako da je zvuk bitan za bolji i ispunjeniji seks", dodaje.

Glumljenje zadovoljstva nije dobro: Još jedno istraživanje objavljeno u časopisu Archives of Sexual Behavior pokazalo je da žene zapravo ne stvaraju buku kako bi signalizirale vlastiti užitak. Umjesto toga, 66 posto ispitanika izjavilo je da su to radili kako bi ubrzali orgazam svog partnera, a 87 posto reklo je da to čine samo kako bi pomogli partneru u samopouzdanju. Sveukupno, 80 posto žena glumilo je zvukove zadovoljstva tijekom 50 posto svojih seksualnih susreta.

"Glumimo zbog pogrešnog uvjerenja da nismo važni, nego da je važniji naš partner. Ohrabrujte svog partnera, ali kako biste doživjeli istinsko zadovoljstvo. Ne ostavljajte ga u mraku koji neće nikome donijeti užitak", objašnjava stručnjak za veze Bez Stone.