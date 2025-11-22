Nemate seks igračke? Ginekologinja otkriva što možete koristiti, a već imate kod kuće

Ljudi su danas sve kreativniji u mnogim aspektima svog života, a jedan od njih je i zadovoljavanje seksualne potrebe. Jedno online istraživanje pokazalo je da se igračke za seks prodaju više nego ikad, prenosi New York Post. Ginekologinja Lauren Streicher kaže kako taj podatak uopće ne iznenađuje. Fizičko udaljavanje dovelo je do više masturbacije.

'Najsigurniji način za zadovoljiti potrebu za seksom je definitivno masturbacija. Ljudi praktički oduvijek koriste pomagala za to, ali neka koja mogu pronaći kod kuće jer, neki si ne mogu priuštiti igračke, a neki ne žele kupovati iste putem interneta kako ukućani ne bi vidjeli paket', rekla je.

Također, Lauren govori kako ljudima ne bi trebalo biti neugodno i donosi savjete kako se na siguran način zadovoljiti predmetima koje imate kod kuće. Najčešći su krastavci, električne četkice za zube i svijeće. 'Ako tražite nešto što biste stavili u vaginu, uvjerite se da nema oštrih rubova i dijelova. Ne bi bilo loše da stavite kondom na to, ako predmet ima neke sitne dijelove da spriječite da isti ostanu u vama', dodaje.

Ako koristite električnu četkicu za zube umjesto vibratora savjetuje da stavite preko nje neku pamučnu majicu ili krpu kako četkica ne bi iritirala klitoris. Najvažnije je da budete sigurni i da vas ovaj užitak ne bi na kraju odveo na hitnu.