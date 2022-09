'Suprug me je varao prije mnogo godina: Paranoična sam kada god ode s prijateljima van'

- Moj suprug i ja smo zajedno od naše 20. godine, a ja sam zatrudnjela nekoliko mjeseci nakon što smo se upoznali, tako da je sve išlo dosta brzo. Htjeli smo ostati zajedno i imati dijete, pa smo to i učinili, a u međuvremenu smo dobili još jedno dijete. No, naša veza je nedugo nakon toga došla do jako loše točke, vjerojatno zbog toga što smo bili mladi i borili se da zaradimo dovoljno novaca za obitelj - napisala je jedna žena za Mirror.

Nosili su se s pritiskom na različite načine. Ona je stalno bila ljuta i nije htjela razgovarati, a on je puno izlazio s prijateljima i spavao s drugim ženama. Uspjeli su to prebroditi i krenuti dalje, i sada su stvari odlične. Međutim, iz nekog razloga ona je od nedavno ponovno postala jako ljuta zbog njegovog varanja, iako misli da to nakon toga nije ponovio.

- Paranoična sam oko toga gdje ide i s kim je, te stalno provjeravam njegov telefon, ali nisam našla ništa sumnjivo. Ne mogu si pomoći, imam osjećaj da nemam uopće povjerenja u njega. Zašto se odjednom ovako osjećam kada je sve zaista sjajno? - nastavila je.

- Možda vas je strah baš zato što je sada sve dobro. On je varao prije, zbog čega ste se sigurno osjećali vrlo uzrujano i nesigurno, pa je možda to očigledna stvar o kojoj se trebate brinuti, pogotovo ako se u to vrijeme s tim niste ispravno nosili. Priznali ste da ste bili nekomunikativni, pa nemojte tu grešku ponoviti i recite svom partneru kako se sada osjećate. Objasnite mu da se brinete da bi se ista stvar mogla ponoviti i da se zbog toga osjećate nesigurno, pa čak i paranoično. Ako smatrate da niste od njega dobili odgovore koje ste tada željeli, otvorite raspravu i potaknite ga da bude iskren s vama. Ako vam partner nije dao nikakav razlog da budete sumnjičavi, onda također morate razmisliti o tome zašto se tako osjećate i jeste li zapravo samo nesigurni - odgovorila joj je Coleen Nolan.

