Stručnjaci objasnili: 'Kad su u struji, ovi uređaji najviše troše; čak i kad nisu upaljeni'

Budući da će cijena električne energije očito još neko vrijeme rasti, vjerojatno poput mnogih razmišljate kako biste mogli barem malo smanjiti njenu potrošnju; od pametnog grijanja pa do planskog paljenja kuhinjskih uređaja, mnogo je naizgled malih promjena koje možete napraviti, a koje ćete primjetiti na računima koji dolaze...

Možda nikad niste ni razmišljali koliko struje troše uređaji koje ostavljamo uključene dok ih ne koristimo; a malo je onih koji nikad nisu nikad 'u struji' ostavili mobitel ili laptop, kao i uključen televizor ili sat. Pa, takve su navike, ističu stručnjaci, bespotrebno rasipanje...

Nikada nemojte prati rublje na 30 ili 40 stupnjeva i to zbog vrlo ozbiljnog razloga!

- Kad je u sključen u struju, uređaj troši i ako je ugašen i ne gori - kaže stručnjakinja Natalia Lachim ze Metro. “Električna energija i tada kroz njega prolazi, povećavajući tako vašu potrošnju i račune Kako biste ih smanjili, izvucite utičnicu uređaja i tako zaustavite protok električne energije".

Koji su kućanski uređaji najveći energetski potrošači koji vas najviše koštaju?

Hladnjak/zamrzivač

Budući da hladnjak i zamrzivač moraju uvijek goriti, ne iznenađujuće da više od 12% energije cjelokupnog kućanstva dolazi samo iz tog uređaja. Očito je da ne možete samo isključiti hladnjak kada ga ne koristite, ali Natalia kaže da postoje načini da osigurate da radi što je moguće učinkovitije.

'Redovito čišćenje hladnjaka, vanjskog i unutarnjeg, najjednostavniji je način da osiguramo njegov učinkovit rad. Brisanje prašine s vanjske strane znači da prašina neće ući u sustav i utjecati na njegov rad, a čišćenje unutrašnjosti i odlaganje bilo koje hrane kojoj je istekao rok znači da hladnjak ne mora raditi toliko da bi hranu održao hladnom ili zamrznutom.

Televizor

Studija iz 2021. pokazala je da masivnih 98% kućanstava u Velikoj Britaniji priznaje da ostavlja svoj televizor upaljen cijelo vrijeme, pri čemu mnogi krivo pretpostavljaju da ga isključivanjem putem daljinskog upravljača potpuno isključuje, no to nije uvijek slučaj. Kada je televizor uključen, troši 1,3 kWh. Budući da je prosječna cijena električne energije sada oko 0,53 kune po jedinici, to može dodati oko 487 kuna godišnje na račun.

Kuhalo za vodu

Iako kuhalo za vodu nije najgori krivac za crpljenje energije, Natalia kaže da će dodati nepotreban iznos na vaš račun, stoga je najbolje da ga isključite iz struje.

“Ostavljanje prosječnog kuhala za vodu uključenog i uključenog kada se ne koristi troši oko 0,3 kWh”, kaže Natalia. Naravno, ova brojka nije golema, ali svejedno dodaje 120 kuna vašem godišnjem računu.

Uključeni punjači

Svi smo krivi što svoje punjače ostavljamo uključene i spremne za punjenje naših uređaja kad god nam zatrebaju, a Natalia kaže da bi bilo pogrešno pretpostaviti da će punjač koštati samo ako je uređaj stvarno priključen. Iako bi ostavljanje praznog punjača uključenog u struju moglo biti najskuplje, on dodaje nepotrebne troškove vašim računima, dodajući oko 150 kuna vašem godišnjem računu.

Isprobajte jeftini trik za čišćenje prljavog posuđa: Trebat će vam samo dvije vrećice čaja!