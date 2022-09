Je li bolje spavati s čarapama ili bez njih? Stručnjaci imaju odgovor

Što se tiče spavanja, svatko ima neke svoje vlastite preferencije. Od načina na koji je plahta složena na madracu, pidžame u kojoj spavaju, pa do toga spavaju li s čarapama na nogama ili idu bosi u krevet. Osim zbog fizičkih razloga i topline tijela, postoje i psihički razlozi zašto neki ljudi spavaju u čarapama, a drugi bosonogi. No, je li bolje spavati s njima ili bez njih? Evo što na to kažu stručnjaci.

Kako piše Huffpost, mnogo je prednosti nošenja čarapa u krevetu, barem tako tvrdi stručnjak za spavanje, Mar De Carlo. Čarape mogu pomoći ljudima da brže zaspu i dulje spavaju zbog procesa koji se zove distalna vazodilatacija. Istraživanje iz 2007. godine pokazalo je da promjene u temperaturi kože mogu uzročno utjecati na sposobnost započinjanja i održavanja sna. Dokazano je i da nošenje čarapa u krevetu povećava cirkulaciju i dotok krvi u stopala. To može pomoći u snižavanju središnje temperature tijela, signalizirajući mozgu da je vrijeme za spavanje.

Druge studije to dodatno potvrđuju. Jedna studija koja je uključivala mali broj ispitanika otkrila je da su mladići koji su nosili čarape zaspali 7,5 minuta brže, spavali 32 minute duže i budili se 7,5 puta manje nego oni koji nisu nosili čarape. Čini se da je koncept čarapa u krevetu povezan s cirkadijalnim ritmovima, odnosno unutarnjim satovima koji upravljaju našim funkcijama na temelju 24-satnog dana.

- Niže tjelesne temperature obično prethode pospanosti i dokazi upućuju na to da korištenje čarapa ili drugih metoda grijanja stopala može sniziti tjelesnu temperaturu i pomoći vam da brže zaspite - rekli su stručnjaci iz Sleep Foundationa.

Prema De Carlu, još jedna prednost odlaska na spavanje u čarapama uključuju potencijalno poboljšanje problema s ispucalim petama, sprječavanje valunga (povezano s boljom kontrolom središnje temperature tijela), i vjerovali ili ne, čak i povećani potencijal za orgazam. No, stručnjak tvrdi da, iako vam nošenje čarapa može pomoći da bolje spavate, važno je razumjeti i zašto su vam noge hladne.

- Hladna stopala mogu biti posljedica niza razloga poput anemije, dijabetesa i hipotireoze. Ako je glavni uzrok vašeg problema sa spavanjem dublje ukorijenjen problem koji nije otkriven i riješen, primjerice ako imate problema s anksioznošću i pretjeranom stimulacijom, nošenje čarapa u krevet neće biti vaše rješenje - objasnio je.

Prednosti odlaska u krevet bez čarapa nisu toliko definirane. Studije uglavnom tvrde da bi vam spavanje bez čarapa moglo biti bolje ako nemate problema s tjelesnom temperaturom. Osim toga, odlazak u krevet bez čarapa pomaže u izbjegavanju loše higijene, infekcija kože i neugodnih mirisa koji se mogu povezati s nečistim čarapama, ili čak s gljivicama, kako tvrdi stručnjak. Dodaje i da spavanje s čarapama može dovesti do pregrijavanja, a ako je tijelu previše toplo tijekom spavanja, pale se signali kao da je vrijeme za buđenje. Memorija počinje raditi, tijelo postaje aktivnije i sve to remeti san, pa se budimo, okrećemo i teško ponovno utonemo u san. Stručnjaci ističu da je na koncu na vama da sami odlučite što je bolje za vas.

Spavate li s čarapama ili bosonogi? Uvijek spavam s čarapama. 27,27% +

Uvijek spavam bosonog/a. 54,55% +

Kako kada. 18,18% +

