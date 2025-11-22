Zamjena stolarije pruža energetsku učinkovitost, ali i utječe na problem vlage i plijesni u domu

Tijekom posljednjih desetljeća energetska učinkovitost zgrada značajno se poboljšala – a jedan od prvih koraka u obnovi često je zamjena dotrajale stolarije. Međutim, upravo nakon toga sve češće dolazi do novog problema koji mnogi investitori nisu očekivali:
pojava vlage i plijesni unutar stambenog prostora.
Što se događa kada zamijenimo prozore?
Stara drvena stolarija nije dobro brtvila – no upravo su ti “nedostaci” omogućavali stalnu izmjenu zraka. Kada ih zamijenimo s modernim PVC ili aluminijskim prozorima, prostor postaje zrakonepropusan, a vlaga više ne izlazi prirodnim putem.
Vlaga koju svakodnevno stvaramo disanjem, kuhanjem, pranjem i sušenjem rublja nakuplja se u prostoru, što s vremenom vodi do kondenzacije i pojave plijesni – osobito na hladnim površinama.
Toplinski mostovi – najčešća žarišta plijesni
Kondenzacija se najčešće javlja na:
- vanjskim kutovima zidova,
- betonskim elementima
- spojevima između stropa i vanjskog zida,
- područjima iznad prozora
To su tzv. toplinski mostovi – dijelovi konstrukcije kroz koje toplina brže izlazi van, ostavljajući površinu hladnijom od ostatka zida.
Kada temperatura površine padne ispod točke rosišta, a relativna vlažnost je visoka, nastaju idealni uvjeti za razvoj plijesni.
Fasada i izolacija – važan, ali nedovoljan korak
Vanjska toplinska izolacija smanjuje utjecaj toplinskih mostova, no oni i dalje ostaju prisutni u određenoj mjeri.
Osim toga, s dodatnim slojevima izolacije objekti postaju još zrakonepropusniji, što dodatno naglašava potrebu za kontroliranom ventilacijom.
Ključno: kontinuirana izmjena zraka
Za očuvanje kvalitete zraka i sprječavanje stvaranja vlage, potrebno je osigurati redovitu i kontroliranu izmjenu zraka.
Preporučena minimalna izmjena zraka u stambenom prostoru je 4 puta dnevno.
U praksi to znači da bi se cijeli volumen zraka u prostoriji trebao zamijeniti svježim najmanje svaka 6 sata.
Jedini učinkovit način da se to postigne je korištenjem ventilacijskog sustava koji:
- radi kontinuirano i stabilno,
- ne ovisi o navikama korisnika (npr. ručno otvaranje prozora),
- osigurava izmjenu zraka bez gubitka topline (rekuperacija),
- filtrira zrak i smanjuje unos alergena i prašine.
Sustavi decentralizirane ventilacije s rekuperacijom topline idealni su za sanirane objekte – jer omogućuju jednostavnu ugradnju bez većih građevinskih zahvata.
Zaključak
Zamjena stolarije bez ventilacije često dovodi do skrivenih problema: viška vlage, kondenzacije i plijesni.
Za trajno i zdravo rješenje nužno je planirati:
- Zamjenu stolarije
- Toplinsku izolaciju (fasadu, tavan)
- Kontroliranu ventilaciju koja radi stalno
- Samo uz kontinuirani rad ventilacijskog sustava možemo osigurati zdrav zrak i spriječiti probleme s vlagom – bez gubitka topline.
Za više informacija o kontroliranoj ventilaciji i rješenjima za sanaciju objekata