Zamjena stolarije pruža energetsku učinkovitost, ali i utječe na problem vlage i plijesni u domu

Tijekom posljednjih desetljeća energetska učinkovitost zgrada značajno se poboljšala – a jedan od prvih koraka u obnovi često je zamjena dotrajale stolarije. Međutim, upravo nakon toga sve češće dolazi do novog problema koji mnogi investitori nisu očekivali:

pojava vlage i plijesni unutar stambenog prostora.

Što se događa kada zamijenimo prozore?

Stara drvena stolarija nije dobro brtvila – no upravo su ti “nedostaci” omogućavali stalnu izmjenu zraka. Kada ih zamijenimo s modernim PVC ili aluminijskim prozorima, prostor postaje zrakonepropusan, a vlaga više ne izlazi prirodnim putem.

Vlaga koju svakodnevno stvaramo disanjem, kuhanjem, pranjem i sušenjem rublja nakuplja se u prostoru, što s vremenom vodi do kondenzacije i pojave plijesni – osobito na hladnim površinama.

Foto: Ventoterm

Toplinski mostovi – najčešća žarišta plijesni

Kondenzacija se najčešće javlja na:

vanjskim kutovima zidova,

betonskim elementima

spojevima između stropa i vanjskog zida,

područjima iznad prozora

To su tzv. toplinski mostovi – dijelovi konstrukcije kroz koje toplina brže izlazi van, ostavljajući površinu hladnijom od ostatka zida.

Kada temperatura površine padne ispod točke rosišta, a relativna vlažnost je visoka, nastaju idealni uvjeti za razvoj plijesni.

Fasada i izolacija – važan, ali nedovoljan korak

Vanjska toplinska izolacija smanjuje utjecaj toplinskih mostova, no oni i dalje ostaju prisutni u određenoj mjeri.

Osim toga, s dodatnim slojevima izolacije objekti postaju još zrakonepropusniji, što dodatno naglašava potrebu za kontroliranom ventilacijom.

Foto: Ventoterm

Ključno: kontinuirana izmjena zraka

Za očuvanje kvalitete zraka i sprječavanje stvaranja vlage, potrebno je osigurati redovitu i kontroliranu izmjenu zraka.

Preporučena minimalna izmjena zraka u stambenom prostoru je 4 puta dnevno.

U praksi to znači da bi se cijeli volumen zraka u prostoriji trebao zamijeniti svježim najmanje svaka 6 sata.

Jedini učinkovit način da se to postigne je korištenjem ventilacijskog sustava koji:

radi kontinuirano i stabilno ,

, ne ovisi o navikama korisnika (npr. ručno otvaranje prozora),

osigurava izmjenu zraka bez gubitka topline (rekuperacija),

filtrira zrak i smanjuje unos alergena i prašine.

Sustavi decentralizirane ventilacije s rekuperacijom topline idealni su za sanirane objekte – jer omogućuju jednostavnu ugradnju bez većih građevinskih zahvata.

Zaključak

Zamjena stolarije bez ventilacije često dovodi do skrivenih problema: viška vlage, kondenzacije i plijesni.

Za trajno i zdravo rješenje nužno je planirati:

Zamjenu stolarije Toplinsku izolaciju (fasadu, tavan) Kontroliranu ventilaciju koja radi stalno Samo uz kontinuirani rad ventilacijskog sustava možemo osigurati zdrav zrak i spriječiti probleme s vlagom – bez gubitka topline.