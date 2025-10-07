Studija otkriva koliko žene stvarno žele da seks traje i - mogli bi se iznenaditi

Iako biste se nadali da ljudi ne mjere svoje seksualne susrete štopericom, trajanje seksa ostaje jedna od najčešćih tema o kojima se raspravlja – i među prijateljima i među parovima. Muškarci i žene često imaju različite ideje o tome koliko bi “idealno” vođenje ljubavi trebalo trajati, no znanost je pokušala ponuditi konkretniji odgovor, prenosi LADBible.

Još 2020. godine znanstvenici su odlučili istražiti koliko dugo žene u prosjeku vode ljubav. U studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Sexual Medicine, prikupljeni su podaci od 645 žena iz različitih zemalja svijeta, a sudionice su otvoreno govorile o svom seksualnom životu – dok su istraživači mjerili stvarno trajanje odnosa.

Rezultati su otkrili nekoliko iznenađujućih činjenica. 17 posto žena nikada nije doživjelo orgazam, što su stručnjaci opisali kao zabrinjavajuće, ali i poticaj za bolju seksualnu edukaciju. Prosječno vrijeme do orgazma kod žena iznosilo je 13 minuta i 41 sekundu – no samo uz odgovarajuću predigru i emocionalnu povezanost, ne isključivo kroz fizički čin. Za usporedbu, prosječan muškarac, prema istim podacima, izdrži nešto manje od 20 minuta.

Drugo istraživanje, koje je proveo portal SaucyDates.com, otišlo je korak dalje i pitalo žene koliko dugo bi željele da seks traje. U anketi s više od 3800 sudionika, žene su otkrile da bi idealno vođenje ljubavi trebalo trajati oko 25 minuta i 51 sekundu – gotovo dvostruko dulje od stvarnog prosjeka. Drugim riječima, razlika između stvarnosti i želja iznosi oko 12 minuta, što govori da većina žena priželjkuje više vremena za intimnost, povezanost i užitak.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalno “pravo” vrijeme trajanje seksa. Na seksualno iskustvo utječu brojni čimbenici – genetika, anatomija, emocionalna povezanost, razina uzbuđenja i osobne preferencije. “Ono što je savršeno za jedan par, drugome može biti prekratko ili predugo. Ključ je u komunikaciji i međusobnom zadovoljstvu, a ne u štoperici,” objašnjavaju seksualni terapeuti.

Bez obzira na statistiku, jedno je sigurno – seks nije natjecanje u izdržljivosti. Ako ste vi i vaš partner zadovoljni, povezani i uživate, onda trajanje nije važno. Kako mnogi stručnjaci vole reći: “Različiti pokreti za različite ljude – i svaka minuta koja oboma donosi zadovoljstvo, vrijedi više od bilo kakvog prosjeka.”