Što muškarci misle kada kažu da je žena loša u krevetu? Evo odgovora!

Koliko je netko dobar ili loš u krevetu - o tome bi se dalo raspravljati, jer ono što je nekome loše, drugome je fantastično - i obrnuto. Seks bi trebao biti nešto što vezu između dvoje ljudi vodi na višu razinu intime i emocija, a ne tek puko pražnjenje strasti bez previše osjećaja ili sebično zadovoljavanje vlastitih potreba, piše Elite Daily.

Pravi muškarac koji iskreno voli svoju ženu, nikada neće reći niti njoj, niti nekome drugome, da je ona loša u krevetu. No, oni koji to znaju govoriti, tada vjerojatno uz seks vežu neke druge stvari, poput, recimo, ženine nesigurnosti u svoj izgled, korištenja seksa za manipulaciju, nedovoljno truda...Ovo su neki od razloga zbog kojih neki muškarci seks mogu smatrati nedovoljno kvalitetnim.

Ženina nesigurnost zbog fizičkog izgleda: Mnogim ženama je neugodno skinuti se pred partnerom ili voditi ljubav s upaljenim svjetlima. To samo pokazuje da smatraju kako nisu dovoljno lijepe i savršene, i toga se srame. To pak vodi niskom samopoštovanju, sramežljivosti i tome da se zapravo u krevetu ne mogu opustiti.

Nitko nije savršen! Takav čovjek jednostavno ne postoji. Svi mi imamo mane, i svi bi toga trebali biti svjesni i prihvaćati, kako svoje, tako i tuđe nedostatke. Muškarac koji iskreno i duboko voli ženu s kojom živi, voljet će i sve njezine mane. Zato, opustite se i dopustite svojem partneru da upozna vaše tijelo do najsitnijih detalja. Skupite hrabrosti i odjenite seksepilan komad donjeg rublja. Osjećat ćete se samouvjerenije i privlačnije, a samim time i opuštenije.

Nedostatak intime i bliskosti: Biti blizak i intiman s partnerom ključ je svake kvalitetne veze. Seks je vrhunac toga. Neke žene znaju uskraćivanjem intimnih trenutaka kažnjavati svoje partnere ili ih ucjenjivati time. To je sve samo ne dobro i pametno. Manipulacija bilo kojeg tipa, a posebno ovakvog, ne može završiti dobro.

Postoje žene koje partneru uskraćuju bliskost nesvjesno, posebno u dugim vezama. Usputni zagrljaj, poljubac, lijepa riječ bi trebale biti stvari koje se odvijaju svakog dana. Time pokazujete nekome da ga iskreno volite upravo takvog kakav je, a to pak vodi i boljem seksualnom životu.

Ženin sve zapušteniji izgled: To što ste dugo u vezi ne znači da morate posve zapostaviti svoj izgled. Normalno da se nećete svaki dan našminkati odmah ujutro samo da bi partneru bile privlačnije, jer on vas voli i bez naslaga boje na licu. Ali, ponekad se treba malo više potruditi i rasplamsati strast kakva je bila na početku veze.

Također, nemojte si dozvoliti da po kući stalno hodate, na primjer, prljave i raščupane kose, u poderanoj trenirci, dlakavih nogu i sa sve većim brojem kilograma. Ako si to dopustite, ne samo da ćete izgledati sve lošije, već ćete se tako i osjećati, samopouzdanje će vam padati, a tada će se to odraziti i na vaš seksualni život.

Do seksa dođe samo kada je sve savršeno: Naravno da je takvih savršenih trenutaka malo, pa ih ne čekajte jer ćete i vi i vaš partner živjeti gotovo u celibatu. Ne čekajte pogodno raspoloženje za seks kako bi do njega došlo, već se potrudite - ako niste u tom raspoloženju, to promijenite.

Dodirujte se međusobno, masirajte, upalite pokoju svijeću, pustite laganu, senzualnu muziku, natočite si vino, gledajte jedno drugome u oči... Upravljajte svojim vremenom i događajima onako kako vi želite. Ne čekajte da se nešto dogodi slučajno, pa tako ni seks!

Neki muškarci su i ispričali što im smeta kod žena, kada je seks u pitanju:

Ne sviđa mi se kada žena samo legne i raširi noge, i čeka da ja sve obavim. Nema mi ništa gore od toga.

Pasivnost mi je grozna, kada žena kao da nema pojma o vlastitom tijelu i što joj se sviđa. Ne mogu opisati koliko je frustrirajuće kada žena s kojom ste u krevetu ne reagira i kada ne mogu dobiti povratnu informaciju je li nešto dobro ili nije.

Mrzim kada proizvodi lažne zvukove tijekom seksa, draže mi je da tiho stenje pa da je to iskreno nego da lažno vrišti.

Nije nimalo ugodno kada vas uspoređuje s bivšim dečkom. Meni osobno ne smeta što je prije mene imala druge, ali ne želim o tome razmišljati.

Smeta mi nedostatak komunikacije prije ili tijekom seksa. Ako joj je nešto lijepo ili nešto želi, volio bih da mi to kaže.

