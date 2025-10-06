Seksualna terapeutkinja otkrila: Ove tri stvari nikad ne činite u krevetu, uništit će svaku vezu

Seksualna terapeutkinja koja ima mnogobrojne sljedbenike na društvenim mrežama otkrila je tri stvari koje sama nikada ne bi radila u vezi. Riječ je o pogreškama koje, čini se, radi mnogo ljudi, a svakako bi ih trebali izbjegavati jer posljedice nisu nimalo ugodne, piše UNILAD. Iako ne postoji 'pravilnik' za veze, postoje načini kako osigurati sklad i sreću u suživotu s partnerom. Pa ako si sami ne znate pomoći, u teškim trenucima korisno je poslušati savjete stručnjaka za seks i veze.

Vanessa, licencirana psihoterapeutkinja koja se više od 20 godina bavi seksualnom terapijom, podijelila je iskustva s vlastitim partnerom Xanderom, kojeg naziva 'običnim dečkom' na YouTubeu. U nedavnom videu otkrila je tri ključne pogreške koje mnogi čine u vezi, a koje ona izbjegava u širokom luku.

Nikada ne posramljujte partnera: Vanessa naglašava važnost izbjegavanja posramljivanja partnera kada inicira seks, čak i ako u tom trenutku niste raspoloženi za akciju. 'Ako u tom trenutku niste zainteresirani, to može izazvati sram, frustraciju ili neugodu', kaže Vanessa, ističući kako je iniciranje seksa ranjiv trenutak za osobu, čak i za onu koja predlaže intimno druženje. Stoga ne biste trebali učiniti ništa zbog čega će se vaš partner loše osjećati samo zato što izražava svoje želje.

'Testiranje' partnera prestankom iniciranja seksa: Prema Vanessi, korištenje seksa kao igre moći u vezi ili 'testiranje' partnera potpuni je promašaj. 'To nikada ne vodi do dobrih rezultata', kaže ova terapeutkinja. Dodaje da je važno ne gledati na seks kao na psihološku igru, već kao na iskren i intiman dio veze.

Nikada ne glumite orgazam: Vanessa ističe kako je glumljenje orgazma česta praksa, pogotovo među ženama – istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da to čini 58 posto žena. Iako razumije razloge zbog kojih ljudi ponekad glume, Vanessa upozorava da to dugoročno nikome ne koristi. 'Kada glumite, imate nezadovoljavajući seksualni život, partner ne može naučiti što vam odgovara, a vi s vremenom postajete sve ogorčeniji', kaže stručnjakinja za veze.

Ako ste skloni opisanim ponašanjima, svakako biste trebali razmisliti kako ona utječu na vaš odnos s partnerom. Većina stručnjaka slaže se kako su ključ kvalitetne veze iskrenost, otvorena komunikacija i međusobno poštovanje. Ako toga nema, veza bi se vrlo brzo mogla naći u problemu.