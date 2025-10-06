Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
Poslušaj
Prijavi grešku
savjet stručnjaka

Seksualna terapeutkinja otkrila: Ove tri stvari nikad ne činite u krevetu, uništit će svaku vezu

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
06.10.2025.
u 20:00

Riječ je o pogreškama koje, čini se, radi mnogo ljudi, a svakako bi ih trebali izbjegavati jer posljedice nisu nimalo ugodne.

Seksualna terapeutkinja koja ima mnogobrojne sljedbenike na društvenim mrežama otkrila je tri stvari koje sama nikada ne bi radila u vezi. Riječ je o pogreškama koje, čini se, radi mnogo ljudi, a svakako bi ih trebali izbjegavati jer posljedice nisu nimalo ugodne, piše UNILAD. Iako ne postoji 'pravilnik' za veze, postoje načini kako osigurati sklad i sreću u suživotu s partnerom. Pa ako si sami ne znate pomoći, u teškim trenucima korisno je poslušati savjete stručnjaka za seks i veze.

Vanessa, licencirana psihoterapeutkinja koja se više od 20 godina bavi seksualnom terapijom, podijelila je iskustva s vlastitim partnerom Xanderom, kojeg naziva 'običnim dečkom' na YouTubeu. U nedavnom videu otkrila je tri ključne pogreške koje mnogi čine u vezi, a koje ona izbjegava u širokom luku.

Nikada ne posramljujte partnera: Vanessa naglašava važnost izbjegavanja posramljivanja partnera kada inicira seks, čak i ako u tom trenutku niste raspoloženi za akciju. 'Ako u tom trenutku niste zainteresirani, to može izazvati sram, frustraciju ili neugodu', kaže Vanessa, ističući kako je iniciranje seksa ranjiv trenutak za osobu, čak i za onu koja predlaže intimno druženje. Stoga ne biste trebali učiniti ništa zbog čega će se vaš partner loše osjećati samo zato što izražava svoje želje.

'Testiranje' partnera prestankom iniciranja seksa: Prema Vanessi, korištenje seksa kao igre moći u vezi ili 'testiranje' partnera potpuni je promašaj. 'To nikada ne vodi do dobrih rezultata', kaže ova terapeutkinja. Dodaje da je važno ne gledati na seks kao na psihološku igru, već kao na iskren i intiman dio veze.

Nikada ne glumite orgazam: Vanessa ističe kako je glumljenje orgazma česta praksa, pogotovo među ženama – istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da to čini 58 posto žena. Iako razumije razloge zbog kojih ljudi ponekad glume, Vanessa upozorava da to dugoročno nikome ne koristi. 'Kada glumite, imate nezadovoljavajući seksualni život, partner ne može naučiti što vam odgovara, a vi s vremenom postajete sve ogorčeniji', kaže stručnjakinja za veze.

Ako ste skloni opisanim ponašanjima, svakako biste trebali razmisliti kako ona utječu na vaš odnos s partnerom. Većina stručnjaka slaže se kako su ključ kvalitetne veze iskrenost, otvorena komunikacija i međusobno poštovanje. Ako toga nema, veza bi se vrlo brzo mogla naći u problemu.

Nisu im omiljene: Ove seks poze muškarci baš i ne vole
1/5
Ključne riječi
veza erekcija libido orgazam intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još