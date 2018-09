Studentica oboljela od rijetke vrsta raka nakon dugogodišnje nervozne navike

Sveučilišnoj studentici morali su amputirati palac nakon što je razvila rijedak oblik raka kože zbog toga što je konstantno grizla nokte, prenosi DailyMail.

Courtney Whithorn (20) razvila je ovu groznu naviku nakon što su je zlostavljali u školi, a 2014. je uspjela čak odgristi cijeli nokat sa svojeg palca. CIako je "poludjela" kada je primijetila da joj je palac počeo crniti, Whithorn je odlučila istinu skrivati od prijatelja i obitelj čak četiri godine.

Student's thumb amputated after developing skin cancer from biting her nails https://t.co/qum7VNz2nR pic.twitter.com/6oozzODTLe