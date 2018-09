Zbog šokantnog nastupa za početak nove vrtićke godine ravnateljica dobila otkaz

Roditelji jednog vrtića u kineskom gradu Shenzhenu ostali su u šoku kada su vidjeli tko će nastupati pred djecom na priredbi povodom početka nove vrtićke godine.

[video: 26544 / ]

Ravnateljica vrtića Xinshashui angažirala je, naime, plesačicu oko šipke koja se zavodnički uvijala pred djecom i roditeljima.

Snimku neprimjerenog nastupa na Twitteru je objavio novinar Bloomberga Michael Standaert nakon čega se ona odmah proširila društvenim mrežama, kako Twitterom tako i kineskim Weibom.

– Prije nego su naša djeca otišla na ljetne praznike, 10 dana su imali vojničke aktivnosti te im je pokazivano oružje i minobacači, sada im je ravnateljica poželjela dobrodošlicu uz ples na šipki na kojoj se vijori kineska zastava. Ona je poludjela – objavio je Michael Standaert na Twitteru. Njegova kćer ide u vrtić pa je zbog toga svjedočio ovome nastupu, a no on i supruga će djecu ispisati iz vrtića.

[video: 26545 / ]

– Ples oko šiške je u redu ako želite to raditi kao tjelovježbu. S tim nemam problema. No, dovesti ga u vrtić? To jednostavno ne razumijem – rekao je on, piše Insider.

Nakon zgražanja roditelja, vrtić se kasnije ispričao objasnivši kako su djeci htjeli prikazati 'različite vrste plesa' te da su plesačicu angažirali zbog 'zavidnih plesnih vještina'.

Global Times pak piše kako je ravnateljica vrtića Lai Rong dobila otkaz nakon što je ples na šipki pogledalo 500-tinjak djece u dobi od triu do šest godina i stotinjak roditelja.