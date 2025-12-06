Naši Portali
Stručnjakinja otkrila: 'Ovo je glavni razlog zašto žene ne mogu postići orgazam tijekom seksa'

VL
Autor
Večernji.hr
06.12.2025.
u 18:21

Istraživanja pokazuju da su tijekom masturbacije, orgazmi brzi i laki za veliku većinu žena.

Često se govori da je ženama puno teže doživjeti orgazam nego muškarcima, ali što ako vam kažemo da to nije sasvim točno? Otprilike 15 posto žena nikad nije doseglo vrhunac, no jedna stručnjakinja za seks otkrila je da je ženama potrebno oko četiri minute da ga postignu. Nadia Bokody iz Australije za The Sun je otkrila koji mitovi o orgazmu zapravo uništavaju seksualni život žena te im sprječavaju postizanje samog orgazma.

'Klitoris je jedini dio tijela koji postoji samo za užitak, a tijekom povijesti o njemu se znalo vrlo malo. S 8000 živčanih završetaka i korijena, za koje sada znamo da se uvlače duboko u rodnicu i sjede u istoj razini s G-točkom, klitoris može pružiti užitak koji mijenja život. Što ima smisla, s obzirom na to da su žene koje redovito doživljavaju orgazam obično samopouzdanije, usredotočenije i seksualno asertivne', objasnila je Naida.

Također je dodala kako je upravo to razlog zašto toliki postotak žena nikada nije postiglo orgazam. Naime, objašnjava kako se seksualno zdravlje, zadovoljstvo i užitak uglavnom temelji na muškarcima. 

'Seksualni odgoj priznaje muško zadovoljstvo, dok u cijelosti cenzurira žensko zadovoljstvo. I pornografija seks gleda kroz muški pogled, onaj u kojem žene djeluju kao putovi za muški orgazam. Žene se upozoravaju da ne budu seksualne, a djevojkama se redovito govori da se ‘čuvaju za onog pravog’. Suzbijajući informacije o ženskoj seksualnosti i tretirajući ženska tijela kao predmete koji postoje za zadovoljstvo muškaraca, uspjeli smo dostići vjerovanje da je ženski orgazam nedostižan', zaključila je.

Istraživanja pokazuju da su tijekom masturbacije, orgazmi brzi i laki za veliku većinu žena. Zapravo ih postižu za otprilike isto toliko vremena koliko je potrebno muškarcima - četiri minute.
Komentara 2

Avatar Krupe
Krupe
19:11 06.12.2025.

Žene koje ne dožive orgazam onda nemaju glavu i ruke? Jer ja ne znam kako drukčije objasniti nikad doživljeni orgazam.

Avatar Točka na i
Točka na i
18:49 06.12.2025.

nekada je sve bilo prirodno, normalno i uspješno. nakon svih tih seksologa 15% žena ne doživi orgazam...

