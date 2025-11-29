Spojite ugodno s korisnim: Uz ove seks poze izgubit ćete najviše kalorija

Biti u spavaćoj sobi sa svojim partnerom može biti prava tjelovježba. Ali, jeste li ikada razmišljali o tome koji položaji sagorijevaju najviše kalorija? Pouzdani misionarski položaj nije dospio među prvih 12 pozicija za žene, ali se približio brojci 13, pri čemu dame gube oko 47 kalorija po 30 minuta sesije, prenosi The Sun.

Čučanj: Ako ste žena koja voli biti na vrhu i imati kontrolu, to je dobra vijest za vas jer su rezultati otkrili da žene najviše sagorijevaju tijekom čučnja – i to čak do 188 kalorija. To je seks poza u kojoj muškarac leži na leđima, dok je žena, u poziciji čučnja, na njemu. Ako želite potrošiti još više, možete ubrzati ritam i izgubiti do 224 kalorije. Također, zašto ne bi probali obrnuti čučanj u kojem ste leđima okrenuti prema partneru? Sigurno ćete izgubiti 137 kalorija dok će muškarac potrošiti samo 48.

'Miješalica za maslac': Ako se smatrate profesionalcem u spavaćoj sobi, zašto ne biste eksperimentirali s položajem miješalice maslaca, koji je napredniji položaj. Ako ste dovoljno hrabri da ga isprobate, možete izgubiti otprilike 179 kalorija u 30 minuta, dok ovaj položaj za muškarce sagorijeva još više kalorija. Naime, oni mogu sagorjeti oko 211 kalorija, što ga čini najboljom tjelovježbom za njih.

To je pozicija u kojoj žena leži na leđima s podignutim i savijenim nogama, tako da su joj gležnjevi povučeni prema glavi. Zatim muškarac čučne kako bi polako prodro u njezinu vaginu iznad nje. Vrat bi vam se mogao grčiti u ovom uvrnutom položaju, ali se kaže da se taj potez isplati zbog nevjerojatnih osjećaja, a navala krvi u glavu može povećati osjećaj ekstaze. Parovi mogu održavati kontakt očima u ovom položaju, što znači da je vrlo intiman i može pomoći ženama kojima je orgazam izazov.

'Kolica': Kolica nisu samo zabavna, već i sagorijevaju gomilu kalorija. Žene mogu izgubiti otprilike 149 kalorija u ovom položaju, dok će muškarci sagorjeti oko 167. Za početak, ustanite i nagnite se tako da vam glava i ruke budu naslonjene na površinu stola ili kreveta. Vaš partner tada stane iza vas, primi jedan od vaših gležnjeva i podigne vašu nogu prema svom kuku. Vaša druga noga ostaje na tlu, ali pazite da vam koljeno bude lagano savijeno dok prebacujete težinu. Budući da su vam noge usmjerene u suprotnim smjerovima - jedna u zraku, a jedna na tlu - to pomaže kod unutarnje stimulacije i postizanja kutova koje inače ne biste mogli postići. Međutim, trebat će vam razina ravnoteže i sposobnosti istezanja da biste to usavršili.

Stojeći položaj: Stojeći položaj je drugi najintenzivniji položaj za muškarce. Muškarci mogu sagorjeti oko 198 kalorija pokušavajući se zabaviti dok daju sve od sebe da ne ispuste partnericu. Ali dame, morate se i vi potruditi, što znači da ćete u ovom položaju sagorjeti otprilike 145 kalorija. To je pozicija u kojoj partner u zraku drži svoju partnericu dok je ona oko njega obavijena rukama i nogama te tako prodire u nju.

'Kaubojka' i 'Obrnuta kaubojka': Kaubojka i Obrnuta kaubojka troše mnogo kalorija za žene, 139 odnosno 137. Ali, muškarci u ovom položaju gube puno manje kalorija, odnosno samo 48. To su pozicije u kojoj muškarac leži na leđima dok je žena iznad njega na koljenima (tijekom obrnute kaubojke okrenuta je leđima).

Lotos: Lotus ima dvostruku korist jer je položaj koji ne zahtijeva previše fleksibilnosti i sagorjet će dosta kalorija. Žene u ovom položaju mogu sagorjeti 139 kalorija, a muškarci više od 148. Poznat je i kao jedan od najintimnijih položaja. U ovoj poziciji muškarac sjedi prekriženih nogu, dok partnerica sjedi na njemu nogama obavijenim oko njegovog struka.

69: Iako će oba partnera uložiti puno truda u položaju 69, žene će vjerojatno sagorjeti više kalorija od muškaraca. U ovom položaju žene mogu očekivati ​​da će izgubiti oko 111, dok će muškarci sagorjeti oko 78 kalorija. U ovom položaju oba partnera primaju i pružaju oralni seks.