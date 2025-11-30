Na korak do savršenog seksa: Ovaj trik poboljšat će ženama seksualni život!

Svi znamo da su seksualni odnosi zdravi za nas, a uz ovaj jednostavan trik može postati još bolji. Na svakom se internetskom uglu čuje kako razgovaranje o seksu može povećati strast, a vježbe zdjelice učiniti čuda za orgazme, ali jeste li znali da vaši hormoni mogu biti ključni?

Vaši hormoni mijenjaju se tijekom čitavog menstrualnog ciklusa, a upravo oni određuju za što ste zainteresirani u spavaćoj sobi. Alissa Vitti, stručnjakinja za žensko zdravlje i hormone, tvrdi da praćenjem svog ciklusa možete doći do nezaboravnog seksa, piše Healthline.

"U različitim trenucima menstrualnog ciklusa, vaši vam hormoni poručuju kakvu vrste pažnje i seksualnog zadovoljstva traže", tvrdi Vitti. Obratite pažnju na svoje osjećaje prema partneru i želji za seksualnim odnosima u određenim trenucima u menstrualnom ciklusu. Ovisno o fazi u kojoj jeste, interes za seksom može biti viši ili niži.

Seksualna je želja na vrhuncu kada su hormoni estrogena i testosterona na visokim razinama. Međutim, u drugom dijelu ciklusa želja za seksom pada. Za vrijeme mjesečnice hormoni su niski pa to opravdava vašu indiferentnost i sklonost gledanju televizije u spavaćoj sobi. Međutim, za vrijeme ovulacije, koja nastupa oko 14 dana ciklusa, vaša će želja za seksom biti na vrhuncu. Od 14. do 25. dana ciklusa " imat ćete pojačanu želju zbog razina hormona i više ćete uživati. Veća je vjerojatnost da vam lubrikant neće trebati" tvrdi stručnjakinja.