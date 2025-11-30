Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
vrlo jednostavno

Na korak do savršenog seksa: Ovaj trik poboljšat će ženama seksualni život!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
30.11.2025.
u 20:51

Seksualna je želja na vrhuncu kada su hormoni estrogena i testosterona na visokim razinama.

 Svi znamo da su seksualni odnosi zdravi za nas, a uz ovaj jednostavan trik može postati još bolji. Na svakom se internetskom uglu čuje kako razgovaranje o seksu može povećati strast, a vježbe zdjelice učiniti čuda za orgazme, ali jeste li znali da vaši hormoni mogu biti ključni?

Vaši hormoni mijenjaju se tijekom čitavog menstrualnog ciklusa, a upravo oni određuju za što ste zainteresirani u spavaćoj sobi. Alissa Vitti, stručnjakinja za žensko zdravlje i hormone, tvrdi da praćenjem svog ciklusa možete doći do nezaboravnog seksa, piše Healthline.

"U različitim trenucima menstrualnog ciklusa, vaši vam hormoni poručuju kakvu vrste pažnje i seksualnog zadovoljstva traže", tvrdi Vitti. Obratite pažnju na svoje osjećaje prema partneru i želji za seksualnim odnosima u određenim trenucima u menstrualnom ciklusu. Ovisno o fazi u kojoj jeste, interes za seksom može biti viši ili niži.

Seksualna je želja na vrhuncu kada su hormoni estrogena i testosterona na visokim razinama. Međutim, u drugom dijelu ciklusa želja za seksom pada. Za vrijeme mjesečnice hormoni su niski pa to opravdava vašu indiferentnost i sklonost gledanju televizije u spavaćoj sobi. Međutim, za vrijeme ovulacije, koja nastupa oko 14 dana ciklusa, vaša će želja za seksom biti na vrhuncu. Od 14. do 25. dana ciklusa " imat ćete pojačanu želju zbog razina hormona i više ćete uživati. Veća je vjerojatnost da vam lubrikant neće trebati" tvrdi stručnjakinja.

Ključne riječi
ciklus menstruacija ovulacija erekcija orgazam libido žene seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja