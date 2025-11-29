Što ih uzbuđuje iza vrata spavaće sobe? Ovo su seksualne fantazije svakog horoskopskog znaka
Svaki horoskopski znak nosi svoje jedinstvene karakteristike, pa nije iznenađujuće da svatko skriva i svoje intimne želje i seksualne fantazije. Iako se neki ne usuđuju otvoreno govoriti o njima, astrologija nam može dati uvid u to što svaki znak najviše privlači ili uzbuđuje. Kao i kod svih aspekata seksa, najbitniji je pristanak. Ako istražujete s partnerom, pobrinite se da postavite jasna očekivanja, čvrste granice i obostrani entuzijazam. Ovo su neke od seksualnih fantazija koje svaki horoskopski znak skriva duboko u sebi, piše New York Post.
Ovan (grubi seks): Ovnom vlada planet Mars, nazvan po gospodaru rata i zaštitniku strasti. U naravi, Ovnovi preferiraju sportski seks, crvene sportske automobile i impulzivne kupovine. Želeći se fizički pogurati i seksualno ispuniti, grubi seks je spoj fantazije, a bol i adrenalin potvrđuju njihovu vlastitu vitalnost. Vatrene Ovnove također uzbuđuje svaki scenarij igranja uloga u kojem su prikazani kao heroji, po mogućnosti vatrogasci. Crijeva i tregeri su poželjni, ali nisu obavezni.
Bik (seks u šumi): Unatoč stereotipima da su Bikovi razmaženi hedonisti koji traže udobnost, oni su prije svega prvi zemljani znak zodijaka. Pod vladavinom Venere, boginje ljepote i ugode, Bikovi su prirodno smireni u kontaktu s prirodom, a seksualno ih uzbuđuje ispunjavanje njihovih primarnih nagona u divljem okruženju. Piknik koji spaja hranu i seks, ljuljačka u visećem krevetu ili intimni trenutak u šatoru okruženi zelenilom, je pravi izbor.
Blizanci (brzi seks u javnosti): Blizanci imaju znatiželjne umove i poznato kratki raspon pažnje. Slijedom toga, njihove seksualne fantazije su također kratke i istraživačke, poprimajući oblik susreta u javnom WC-u, brzog seksa u automobilu ili uza zid u obližnjoj uličici. Posebno je uzbudljivo ako susretu prethode prljave misli šapnute samouvjereno u njihovo uho ili poslane u njihov inbox.
Rak (igranje s užetom): Rak vlada četvrtom kućom doma i korijena, a pripadnici ovog znaka njeguju stalne strahove od napuštanja. Seksualna utjeha od straha od napuštanja i ključ njihovog fetiša zato leži u igranju s užetom. Ako ih ne možete vezati zauvijek, možete ih barem vezati na jednu noć.
Lav (voajerizam): Lavovi imaju ozbiljan "gledaj me" fetiš. Njihova fantazija poprima oblik da budu promatrani i obožavani, bilo na pozornici, ekranu ili striptiz šipci, oni su seksualno uzbuđeni zbog zvjezdane pažnje. Netko tko se uzbudi na njihov prizor predstavlja vrhunac zadovoljstva, još više ako u igru uđe laskavo dokazivanje poput pornografske polaroid fotografije ili laskavog seks videa.
Djevica (seks na radnom mjestu): Djevica vlada šestom kućom služenja i svakodnevnih navika, stoga ideja da budu usluženi na poslu, a zatim se vrate svojim radnim obavezama, privlači njihov osjećaj dužnosti i učinkovitosti. Zavodljivi seks za vrijeme pauze za ručak preko ili ispod radnog stola, igranje uloga s tajnicom ili oralni seks tijekom poslovnog sastanka trebali bi biti dovoljni.
Vaga (BDSM seks): Simbolizirane vagom koja traži ravnotežu, Vage se bore s donošenjem odluka i udovoljavanja ljudima. Te osobine pronalaze svoj seksualni izraz i psihičku utjehu kroz BDSM, posebno u submisivnoj ulozi. Biti točno obaviješteni što trebaju učiniti i što njihov partner želi dok se predaju užitku smanjuje anksioznost, intenzivira orgazme i poboljšava ten, cirkulaciju i opće raspoloženje.
Škorpion (erotsko gušenje): Škorpion je znak koji žudi za intenzitetom i intimnošću. Guranje njihovog užitka do granice gušenja i pojačanog stanja asfiksije, bilo sami ili s partnerom, privlači neustrašivi duh Škorpiona.
Strijelac (seks u avionu): Kada je riječ o seksualnosti, tada se Strijelac opija novim i neočekivanim poput osvajanja stranca u noćnom baru, uzbuđenjem anonimnosti u stvarnoj ili igranoj ulozi ili seksom u pokretu poput seksa u avionu, na stražnjem sjedištu vlaka ili autobusa. Za njih je seks usred promjenjivog krajolika provjereni način uzbuđenja. Optimistični rješavači problema, Strijelci više cijene priču nego detalje i stoga im ne smetaju neugodni uglovi, loše osvjetljenje i sumnjivi mirisi u avionskom toaletu.
Jarac (seks uz naplatu): Jarac je veliki autoritet među horoskopskim znacima i voli naređivati i plaćati račun. Ovo je također znak koji cijeni izvrsnost i skriva svoju seksualnu fantaziju. S potrebom da budu najbolji s naglaskom na kapitalne dobitke, Jarčevi tajno maštaju o tome da budu plaćeni za seks.
Vodenjak (igra izvanzemaljca): Vodenjak je pod utjecajem buntovnog Urana i živi za neočekivano i neistraženo. Vodenjaci duboko rezoniraju s vanjskim prostorom i, kao samotnjaci, slobodni mislioci i geniji zodijaka, poistovjećuju se sa sudbinom izvanzemaljaca. Zato ih vjerojatno uzbuđuju scenariji igranja uloga izvanzemaljaca i otmica. Epruvete, sonde, trepereća svjetla, kromirano donje rublje, seks-igračke inspirirane Star Trekom, robotske naredbe će začiniti cijelu stvar. Vodenjaci su spremni ići tamo gdje još nitko nije kročio.
Ribe (orgije): Ribe su znak beskrajnih sanjara, a njihov pristup da je samo nebo granica pojačava se u seksualnim fantazijama. Orgija u u pastelnom cirkuskom šatoru gdje su svi prekriveni šljokicama i trljaju se uz eksperimentalnu glazbu upravo je scena u koju žele uroniti. Kao vladari dvanaeste kuće rastvaranja granica i izmijenjenih stanja, spoj tijela koji se kreću kao jedno prema cilju ravnopravnog užitka predstavlja vrhunac fantazije za Ribe.