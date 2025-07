Stručnjak tvrdi: ‘Bez tuširanja vjerojatno možete izdržati koliko god želite, bez da ugrozite zdravlje’

Prema dr. Shirley Chi, certificiranoj dermatologinji iz Los Angelesa, ne postoji jedno pravilo za sve, piše Well+Good. “Tuširanje svaka tri dana je sasvim u redu”, dodaje. Međutim, ako imate određene probleme s kožom, odgovor je drugačiji. "Ako imate jako suhu kožu ili ekcem, preporučujem brzo tuširanje jednom dnevno kako biste obnovili vlagu u koži i uklonili bakterije," kaže, napominjući da biste se trebali odmah namazati hidratantnom kremom kako biste zadržali vlagu. "Ako vaša koža nije sklona suhoći, možete produžiti razmak između tuširanja na svaki drugi dan ili čak duže."

Ako pitate stručnjaka za bakterije, možete preskočiti tuširanje koliko god želite. “Možete vjerojatno izdržati koliko god želite bez tuširanja, a da to previše ne utječe na vaše zdravlje,“ kaže Jason Tetro, mikrobiolog i autor knjige The Germ Files. “Dobro je oprati intimne dijelove svakih nekoliko dana kako biste smanjili rizik od kontaminacije fekalnim bakterijama koje mogu dovesti do urinarnih infekcija, ali ostatak tijela može se brinuti sam za sebe.“

“Neugodni mirisi? Da, bit će ih vjerojatno puno, ali to je zbog bakterija na vašem tijelu,“ kaže Tetro. Čak kaže da, sve dok održavate čistoću mokraćnog sustava, možete preskočiti tuširanje i nakon vježbanja. Ako se pitate zašto je to tako, zapravo postoje studije koje objašnjavaju znanost iza toga je sasvim sigurno ne tuširati se. Tetro napominje da se vaša koža brine sama o sebi zahvaljujući kombinaciji mikroba i vašeg imunološkog sustava, koji zajedno rade na održavanju čistoće. U osnovi, zdrave bakterije koje žive na vašem tijelu obavljaju najvažnije procese, bez potrebe za tuširanjem, ispiranjem i ponavljanjem tog procesa.

