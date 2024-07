Pedijatar odgovorio na pitanje: Koliko često treba kupati djecu?

Pedijatar dr. Sam Hay kaže kako je novorođenče dovoljno kupati svaka dva do tri dana. 'Koristite ulja koja čiste, umiruju i hidratiziraju kožu u isto vrijeme. Važno je i ne pretjerano trljati kožu', naglašava liječnik mirror.co.uk. 'Za bebinu guzu, čak i najmekša krpica može biti poput brusnog papira...'

Kada dječica dođu u predškolsku i školsku dob, dnevno kupanje možda će se činiti kao potreba, no liječnik ponovno tvrdi da je to previše. 'Iz medicinske perspektive, ponovno, kupanje svaka dva do tri dana je sasvim dovoljno.' Nakon toga dolaze tinejdžerske godine, hormonalne promjene, znojenje, problemi s kožom poput akni, i dr. Hay kaže kako bi se tinejdžeri definitivno trebali kupati svaki dan.

‘Važno je koristiti nježne gelove za tuširanje za njihovu vrlo osjetljivu kožu koja je podložna aknama. No, pretjerano pranje može dovesti do suprotnog učinka i oštetiti kožu. Ona je vrlo delikatan organ', naglašava liječnik, 'Od previše kupanja, ostat ćete bez prirodnih ulja na koži, koja čuvaju od sušenja, svrbeža, pa čak i infekcija.'

