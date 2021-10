Stručnjak otkrio tri znaka koja ukazuju na plijesan u domu i kako je se riješiti

Plijesan je teško uočiti, pa čak i teže je se riješiti, posebno ako se nalazi na mjestima na koja ne mislite pogledati, prema stručnjaku Kennethu Bocku. Za portal MindBodyGreen, Bock je otkrio na koja tri znaka treba pripaziti koja otkrivaju da imate plijesan u vašem domu te je dao savjete kako je se brzo riješiti.

Neobjašnjivi simptomi

Bock kaže da plijesan može dovesti do različitih simptoma koje testovi ne mogu objasniti, poput vrtoglavice, ošamućenosti, magle u mozgu i osipa. Dodaje da plijesan također može pogoršati postojeće respiratorne probleme poput astme i alergija.

Imate plijesan na zidu? Ovo nikako ne biste smjeli raditi:

Neprimjetno curenje

Ako ste nedavno imali curenja u svom domu, to je trag da se možda stvorila plijesan, kaže Bock. Stoga ćete htjeti provjeriti ima li plijesni gdje god se nalazi voda, od vašeg podruma do kupaonice. Čak i kondenzacija oko prozora može dovesti do stvaranja plijesni oko prozorskih klupa.

Neugodan miris

Na kraju, ali ne i najmanje važno, plijesan može mirisati - iako je možda nećete primijetiti ovisno o tome gdje se nalazi ili koliko je ima. "Neki ljudi osjećaju miris plijesni, ali čak i ne misle da to može utjecati na njih", kaže Bock . Plijesan se često opisuje kao pljesniv ili zemljast, a neki ga uspoređuju s mirisom trulog drveta ili znojnih čarapa.

Što napraviti kako biste je se riješili?

Prije svega, ako uočite malu mrlju plijesni, htjet ćete je odmah tretirati. Sve dok je na tvrdoj površini, trebali biste ga moći očistiti sredstvom za uklanjanje plijesni.

Ako samo sumnjate da imate plijesan, ali niste sigurni gdje, Bock kaže da ćete htjeti pozvati profesionalne inspektore plijesni da bolje pogledaju. Odatle inspektori mogu odrediti trebate li učiniti sanaciju plijesni. U međuvremenu možete razmisliti i o tome da nabavite pročišćivač zraka kako biste poboljšali ukupnu kvalitetu zraka.

