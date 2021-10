Dolaze vam gosti? Saznajte kako se najpravilnije postavlja stol, od tanjura do pribora za jelo i salveta

Kod postavljanja stola za jelo postoje neka određena pravila kojih se treba pridržavati. Važno je, recimo, da se tanjuri stavljaju na udaljenosti dva prsta od ruba stola, a svaki gost treba imati 60 do 70 centimetara prostora oko sebe, znači 30 do 35 centimetara po jednoj strani.



Kako bi gosti neometano mogli ustajati i sjedati za stol, stolac im treba imati najmanje 50 centimetara prostora iza sebe.



Pribor za jelo treba slagati prema redoslijedu jedenja, odnosno ono za posljednje jelo stavlja se uz rub tanjura, a Architecturaldigest.com otkrio je i razlike u slaganju stola ovisno o prilikama.

Svakodnevna večera

1. Postavite podmetače za jelo i na sredinu stavite tanjur.

2. Vilica ide s lijeve strane, nož s desne do tanjura i žlica kraj njega, s vanjske strane

3. Čaša za vodu ide u desni kut, iznad noža.

4. Salveta se može staviti ispod vilice ili na tanjur.



Ležerni ručak

1. Opet prvo postavite podmetače za jelo i tanjure.

2. Ako poslužujete salatu, stavite jedan tanjurić za nju iznad velikog tanjura za glavno jelo.

3. S lijeve strane, do tanjura, stavite veliku vilicu, a s njezine vanjske strane i onu za salatu.

4. Pravilo za nož, žlicu, salvetu i čašu isto je kao za svakodnevnu večeru.



Svečane prilike

1. Postavite stolnjak i tanjure - za glavno jelo, za salatu, ali i za kruh - on ide s lijeve strane glavnog tanjura.

2. Nož za maslac stavite horizontalno na tanjur za kruh.

3. Vilice, noževo i žlica slažu se isto kao u prethodnim prilikama, a žlica za desert stavlja se horizontalno iznad tanjura za glavno jelo.

4. Čaša za vodu ide u desni kut iznad tanjura, bliže gostu, a ona za vino s njezine vanjske strane.

5. Salvetu smotajte i stavite na tanjur za salatu.

6. Šalica za kavu i posudica za umak trebaju biti iznad čaša.

