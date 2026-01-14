Naši Portali
gumb koji zimi spašava živce

Stručnjaci savjetuju vozačima da pritisnu samo jedan gumb za brzo odmagljivanje stakala u autu

VL
Autor
Ana Hajduk
14.01.2026.
u 10:30

Ova jednostavna kombinacija omogućuje najbrže uklanjanje kondenzacije i osigurava sigurniju vožnju – bez struganja, brisanja rukavom i gubljenja dragocjenih minuta u zimskim jutrima.

Zimska jutra često znače dodatne obaveze prije polaska – a jedna od najčešćih je borba s kondenzacijom na vjetrobranskom staklu. Magla na staklima posebno je izražena u hladnijim mjesecima, no prema stručnjacima postoji vrlo jednostavan trik koji vam može uštedjeti vrijeme i živce. Britansko Automobilsko udruženje (AA) otkriva da je za brzo i učinkovito odmagljivanje dovoljno pritisnuti – jedan gumb. Točnije, pravilno koristiti kombinaciju nekoliko funkcija u automobilu. Ovaj savjet mogao bi vam znatno olakšati jutarnju rutinu tijekom zime.

Tema se nedavno rasplamsala i na Redditu, gdje je jedan vozač priznao da se svako jutro muči s istim problemom: “Koji je zapravo trik za odmagljivanje stakala? U mojim godinama trebao bih to znati, ali svako jutro me zbunjuje. U čemu je fora?”. 

Odgovori su brzo stigli. Jedan korisnik je objasnio: “Uključite klimu i grijanje istovremeno. Klima isušuje zrak, a topli zrak uklanja kondenzaciju. Nikada ne isključujte klimu – ona održava zrak suhim i auto se brže zagrije”. Drugi su se složili da mnogi ne shvaćaju kako klima uređaj djeluje kao odvlaživač zraka, dok su neki predložili i dodatne trikove, poput višekratnih odvlaživača vlage koje je dobro ostaviti na armaturi tijekom noći.

Prema službenim smjernicama AA-a, klima uređaj ključan je saveznik u borbi protiv zamagljenih stakala. Na njihovim stranicama stoji upozorenje da nikada ne treba voziti s djelomično očišćenim staklom te da prije polaska svi prozori moraju biti potpuno čisti – bez leda, snijega i kondenzacije.

AA posebno ističe: “Klima uređaj brže odmagljuje vjetrobransko staklo i smanjuje kondenzaciju. Također, važno je redovito održavati brisače i čistiti snijeg s krova automobila”.

Dakle, u čemu je trik? Uključite klimu zajedno s grijanjem i gumbom za odmagljivanje vjetrobranskog stakla (onaj sa simbolom ventilatora i valovitih linija). Recirkulaciju zraka treba isključiti kako bi u vozilo ulazio suh zrak izvana, a ne vlažan iz unutrašnjosti. Ne zaboravite uključiti ni grijanje stražnjeg stakla.

Ključne riječi
zamagljena stakla zima Automobil auto

OS
Ostrež
11:06 14.01.2026.

Po koji put?

