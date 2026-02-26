Izgovarate li i vi ove tri rečenice? Psiholog tvrdi da vam uništavaju vezu, a da toga niste ni svjesni

Svađe su sastavni dio svake veze i, ako se vode konstruktivno, mogu čak i ojačati partnerski odnos. No, u žaru trenutka lako je izgovoriti nešto što duboko pogađa drugu stranu, a da toga nismo ni svjesni. Na početku veze, tijekom takozvane "faze medenog mjeseca", skloni smo biti na oprezu, pazeći na svaku izgovorenu riječ kako ne bismo povrijedili partnera. Međutim, kako vrijeme odmiče i veza ulazi u mirnije, ali i realnije vode, često spuštamo gard. Upravo tada, upozorava ugledni psiholog i autor Jeffrey Bernstein, u komunikaciju se uvlače opasne, toksične fraze koje, ako postanu obrazac ponašanja, mogu nepovratno narušiti povjerenje i bliskost te odvesti vezu ravno u propast. Kroz desetljeća iskustva u radu s parovima, Bernstein je uočio tri naizgled bezazlene, ali izrazito štetne rečenice koje djeluju poput otrova na emocionalnu intimu.

Prva i možda najčešće korištena toksična fraza jest: "Pretjeruješ". Kada partner izražava tugu, ljutnju ili zabrinutost, ova rečenica mu poručuje da njegovi osjećaji nisu valjani, da je njegova percepcija stvarnosti pogrešna. Umjesto da se usredotočimo na problem koji je izazvao reakciju, lopticu odgovornosti prebacujemo na partnera i njegovu navodno neprimjerenu emocionalnu reakciju. Na taj način ne samo da izbjegavamo preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke, već i partnera tjeramo da se osjeća neshvaćeno i posramljeno. S vremenom, osoba kojoj se stalno govori da pretjeruje počet će se povlačiti u sebe, prestajući dijeliti svoje prave osjećaje iz straha da će ponovno biti odbačena ili proglašena "ludom", piše Bernstein je u svom radu za Psychology Today.

Druge dvije fraze koje Bernstein izdvaja djeluju po sličnom principu omalovažavanja i minimaliziranja partnerovih osjećaja, a to su: "Nije to velika stvar" i "Previše si osjetljiv/a". Iako se često izgovaraju s namjerom da se situacija smiri, njihov je učinak uglavnom suprotan. Rečenica "Nije to velika stvar" poručuje partneru da su njegove brige i prioriteti nevažni. Ono što je za jednu osobu sitnica, za drugu može biti izvor velikog stresa ili tuge. Odbacivanjem važnosti problema partneru zapravo govorimo da nam nije stalo do onoga što ga muči, što stvara osjećaj duboke usamljenosti unutar veze. S druge strane, etiketiranje partnera kao "previše osjetljivog" klasičan je oblik emocionalne manipulacije. Tom izjavom impliciramo da problem nije u ponašanju koje je izazvalo reakciju, već u partnerovoj "urođenoj" mani, što ga tjera da preispituje vlastite emocije i gubi samopouzdanje.

Opasna "evidencija" i zidovi šutnje

Osim navedenih fraza, Bernstein upozorava na još dva toksična obrasca ponašanja koja uništavaju vezu iznutra. Prvi je takozvano "vođenje evidencije", odnosno mentalno zbrajanje tko je zadnji oprao suđe, tko se prvi ispričao nakon svađe, tko je inicirao intimnost ili tko je više napravio za kućanstvo. Takvo ponašanje pretvara partnerski odnos u natjecanje i borbu za moć, umjesto da bude sigurna luka temeljena na suradnji i međusobnoj podršci. Konstantno prebrojavanje "bodova" stvara ogorčenost, zamjeranje i osjećaj da je jedna strana uvijek u podređenom položaju, što je siguran put prema udaljavanju.

Konačno, možda i najrazornije ponašanje za budućnost veze jest "stonewalling" ili podizanje zida šutnje. To se događa kada se jedan partner, najčešće nakon svađe, potpuno isključi, odbija komunicirati, ignorira pozive i poruke te se ponaša kao da druga osoba ne postoji. Taj "tretman šutnjom" nevjerojatno je bolan i frustrirajuć za partnera koji ostaje s druge strane zida, ostavljen s osjećajem nemoći i odbačenosti. Bernstein naglašava da je temelj svake zdrave veze upravo sposobnost vođenja mirnih i konstruktivnih razgovora. Odbijanje komunikacije uništava tu temeljnu pretpostavku i, ako postane uobičajena praksa, gotovo sigurno vodi do prekida. Zdrave veze, zaključuje psiholog, ne opstaju zato što u njima nema svađa, već zbog načina na koji parovi upravljaju svojim sukobima, a ključ je uvijek u poštovanju i potvrđivanju osjećaja partnera, čak i onda kada se s njima ne slažemo.