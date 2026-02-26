Stručnjaci razriješili dilemu: Može li gledanje pornografije dovesti do seksualne disfunkcije

Erektilna disfunkcija označava poteškoće s postizanjem ili održavanjem pune erekcije tijekom seksualne aktivnosti. Može se javiti povremeno, ali kod nekih ljudi traje dulje ili postane stalni problem. Uzroci mogu biti različiti, od fizičkih i zdravstvenih, do psiholoških, poput tjeskobe, srama, depresije ili pritiska 'izvedbe'. A jedno pitanje koje se često postavlja, piše Healthline, jest: može li pornografija imati veze s tim problemom?

Posljednjih godina proširila se ideja da pretjerano gledanje pornografije može dovesti do svojevrsne 'seksualne anoreksije', odnosno gubitka interesa za stvarne romantične i seksualne odnose. Jedno talijansko istraživanje takvu povezanost spominje kod tinejdžera. No, dio stručnjaka upozorava da stvar nije tako jednostavna i da ne postoje čvrsti dokazi da sama količina gledanja pornografskih sadržaja izravno uzrokuje erektilnu disfunkciju.

Psihologinja i seksualna psihofiziologinja Nicole Prause navodi da njezino istraživanje, kao i još neka druga, nisu pokazala jasnu vezu između broja gledanih pornografskih filmova i erektilne funkcije s partnerom. Dapače, u jednom dijelu istraživanja muškarci koji su prijavili da češće gledaju takve sadržaje pokazivali su i jače seksualno uzbuđenje. Ipak, određena povezanost zabilježena je kod muškaraca koji imaju konzervativnije stavove i ujedno su u vezi. Kod njih sukob između osobnih vrijednosti i gledanja pornografije može izazvati sram, a upravo taj osjećaj može utjecati i na seksualno funkcioniranje.

Stručnjaci ipak upozoravaju da pornografija može promijeniti seksualni apetit i očekivanja. Ako se osoba navikne na vrlo specifične podražaje, stalnu novost ili intenzivnu stimulaciju, moguće je da će joj stvarni odnos s partnerom djelovati manje uzbudljivo. U tom slučaju problem nije nužno sama pornografija nego obrazac korištenja i način na koji mozak počinje reagirati na seksualne podražaje. Neki terapeuti ističu da zbog toga može postati teže postići erekciju ili orgazam u odnosu s partnerom.

Uz to, pornografija kod nekih ljudi može stvoriti nerealna očekivanja o tome kako seks 'treba' izgledati, kako partner treba izgledati i što bi trebao raditi. To može potaknuti nesigurnost, uspoređivanje i osjećaj da osoba ne zadovoljava zamišljeni standard. Takav unutarnji pritisak, sram ili strah od neuspjeha mogu dodatno pogoršati problem s erekcijom. Posebno se spominje kompulzivno gledanje, brzo izmjenjivanje scena i potreba za sve jačim podražajima, što nije nalik stvarnim intimnim odnosima.

Što učiniti ako sumnjate da je upravo to dio problema? Stručnjaci savjetuju da se napravi pauza od pornografije, primjerice oko 90 dana, kako bi se smanjila ovisnost o jakim vizualnim podražajima. U tom razdoblju preporučuje se usmjeravanje na stvarne osjete, bliskost i postupno ponovno povezivanje sa seksualnošću izvan ekrana. Naglasak je na istraživanju uzbuđenja kroz dodir, prisutnost i komunikaciju, umjesto kroz unaprijed zadane slike i scenarije.

Zaključak je prilično jasan: nema čvrstog dokaza da pornografija sama po sebi izravno uzrokuje erektilnu disfunkciju, ali kod nekih ljudi može utjecati na uzbuđenje, očekivanja, samopouzdanje i odnos s partnerom. Ako se teškoće ponavljaju, vrijedi pogledati širu sliku odnosno navike, stres, mentalno zdravlje i kvalitetu odnosa. A ako problem traje, najbolje je potražiti savjet liječnika ili seksualnog terapeuta, bez srama i odgađanja.