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Pranje odjeće

Stručnjaci otkrili: Koliko dugo mokro rublje smije ostati u perilici?

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
10.07.2026.
u 15:30

Koliko vam se puta dogodilo da ste oprano rublje ostavili u perilici nekoliko sati, a možda i preko noći? Stručnjaci otkrivaju kada ga možete samo osušiti, a kada je vrijeme za novo pranje.

Zaboravljeni bubanj odjeće nije problematičan ako se na vrijeme sjetite staviti rublje na sušenje, ali predugo stajanje mokre odjeće u zatvorenoj perilici može prouzročiti neugodne mirise i razvoj mikroorganizama. Doznajte koliko dugo rublje može ostati u perilici prije nego što ga je potrebno ponovno oprati.  Oprano rublje ostavljeno u perilici nakon završetka programa pranja česta je pojava u mnogim kućanstvima. Stručnjaci za njegu rublja iz brenda Lysol navode da mokro rublje ne bi trebalo ostati u perilici dulje od osam do dvanaest sati jer vlažno i zatvoreno okruženje pogoduje razvoju bakterija, plijesni i neugodnih mirisa.

Prvi znak da je odjeća predugo stajala u perilici najčešće nije vidljiv, nego se osjeti. Ustajali ili pljesnivi miris pokazatelj je da se u tkanini počinju razvijati mikroorganizmi. U nekim slučajevima mogu se pojaviti sitne tamne mrlje ili promjena boje, a tkanina može djelovati vlažno i nakon dodira. Ako je rublje ostalo u perilici samo nekoliko sati, najčešće će biti dovoljno uključiti kratki program ispiranja i centrifuge. Na taj način rublje će ponovno dobiti svježinu ako se neugodan miris tek počeo razvijati. S druge strane, odjeću koja je u perilici provela više od pola dana ili ima izražen neugodan miris bolje je ponovno oprati s deterdžentom. Kod bijelog rublja može pomoći i pranje na višoj temperaturi, naravno, ako to dopušta deklaracija proizvođača.

Jednako je važno znati da sušenje neće riješiti sve probleme ako se neugodan miris već razvio. Visoka temperatura može osušiti tkaninu, ali neće uvijek ukloniti bakterije ni plijesan koje su uzrok mirisa. Jednostavna navika postavljanja podsjetnika na mobitel može vas poštedjeti ponovnog pranja rublja. Tako ćete uštedjeti vrijeme, vodu, električnu energiju i deterdžent, osobito ako vam se često događa da zaboravite izvaditi rublje iz perilice.
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