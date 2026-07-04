Vidjeli ste je milijun puta, ali rijetki znaju čemu služi: Evo zašto svaka ziherica ima ovu rupicu

Većina nas zgrabi sigurnosnu iglu u kriznoj situaciji s garderobom - puknuti zatvarač ili otpali rub - i rijetko razmišlja o njezinoj anatomiji. Ipak, ovaj skromni heroj ima dva ključna otvora. Gornji, gdje se igla kopča, smanjuje pritisak i omogućuje lakše savijanje pri otvaranju, dok istovremeno sigurno zaključava oštri vrh unutar metalnog štitnika. No, prava tajna njezine funkcionalnosti leži u rupici unutar donje zavojnice. Ona služi kao srce opružnog mehanizma koji igli daje napetost. Bez te tenzije, ziherica se ne bi mogla automatski vratiti u zatvoreni položaj i čvrsto držati tkaninu; bila bi tek beskoristan komad žice. To je, dakle, ključni element koji joj omogućuje osnovnu funkciju sigurnog spajanja.

Genijalnost ovog dizajna seže u 1849. godinu i pripisuje se američkom izumitelju Walteru Huntu, koji je tražeći način da otplati dug od 15 dolara počeo savijati komad žice. Ubrzo je stvorio petlju s oprugom i zaštitnom kopčom. Svoj je patent prodao za 400 dolara, nesvjestan da će izum donijeti milijune, kako prenosi Sciencing. Rupica u zavojnici bila je dio originalnog dizajna, ne samo zbog opruge, već i iz proizvodnih razloga. Ona služi kao točka sidrenja gdje se žica hvata i uvija tijekom strojne izrade. Osim toga, petlja pomaže u raspoređivanju stresa duž zaobljenog dijela žice kada je igla pod opterećenjem, što smanjuje mogućnost trajnog savijanja. To je savršen primjer kako jednostavno inženjersko rješenje zadovoljava više funkcionalnih zahtjeva.

Iako je klasična ziherica najpoznatija, s vremenom su se razvile brojne specijalizirane verzije. Postoje, primjerice, crne ziherice koje se zbog matirane površine koja ne reflektira svjetlost koriste u Hollywoodu i na modnim snimanjima kako bi ostale nevidljive. Zatim, tu su ziherice bez zavojnice, dizajnirane za osjetljive materijale poput pletiva ili čipke, jer njihov dizajn sprječava zapinjanje niti. Kruškolike ziherice, s proširenjem na dnu, idealne su za vješanje etiketa na odjeću, dok su "kiltie" ziherice znatno veće i robusnije, izvorno korištene za pričvršćivanje škotskih kiltova, a kasnije su postale modni dodatak. Postoje čak i iznimno čvrste industrijske ziherice, namijenjene zatvaranju vreća za rublje u bolnicama i hotelima, koje je gotovo nemoguće otvoriti bez alata.

Osim praktične primjene, ziherica je postala i moćan kulturni simbol. U kasnim 1970-ima postala je zaštitni znak punk pokreta, kao modni detalj i piercing. U novije vrijeme, vidljivo nošenje ziherice postalo je globalni simbol solidarnosti sa žrtvama diskriminacije i ksenofobije. U nekim tradicijama, poput ukrajinske, vjeruje se da pričvršćena na dječju odjeću štiti od zlih duhova. No, njezina svestranost ide i dalje. Malo poznata, ali genijalna uporaba uključuje njezinu transformaciju u privremenu iglu za šivanje. U nuždi je dovoljno provući konac kroz rupicu u zavojnici i iskoristiti oštri vrh za brzi popravak poderane tkanine.

Također, ako šijete, pletete ili jednostavno kod kuće imate nekoliko zihernadli različitih veličina, vjerojatno vam je poznat problem njihova stalnog zagubljivanja po ladicama i kutijama. No, rupica na dnu zihernadle može poslužiti za vrlo praktičan trik koji će vam olakšati organizaciju. Kroz rupicu provucite metalni privjesak za ključeve, veću vezicu ili komad vrpce. Tako ćete sve zihernadle držati na jednom mjestu, lako ih razvrstati prema veličini i spriječiti da se rasipaju po kutijama ili šivaćem priboru. Osim što ćete ih uvijek imati pri ruci, više nećete morati pretraživati ladice kako biste pronašli onu koja vam u tom trenutku treba.