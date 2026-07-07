Uredna odjeća bez glačala: Nekoliko trikova stručnjaka uz koje će odjeća izgledati kao da je ispeglana

Za urednu odjeću bez nabora nije vam uvijek potrebna pegla. Gotovo jednak rezultat možete postići uz nekoliko jednostavnih trikova. Na službenom blogu američkog proizvođača kućanskih aparata Maytag objavljeno je nekoliko savjeta koji mogu pomoći svima koji žele smanjiti vrijeme koje provodite nad daskom za glačanje. Prvi korak u borbi protiv nabora zapravo je njihovo sprječavanje. Nemojte pretrpavati perilicu ni sušilicu jer odjeća treba dovoljno prostora kako bi se mogla slobodno okretati.

Po mogućnosti, odjeću sušite na svježem zraku ili na sušilu jer će njezina vlastita težina pomoći izravnati manje nabore. Koristite li sušilicu, odjeću izvadite odmah po završetku programa dok je još topla, protresite je, objesite na vješalicu ili uredno složite kako se nabori ne bi dodatno učvrstili. Nemojte je ostavljati u bubnju ili na hrpi nakon završetka sušenja jer će se tijekom hlađenja ponovno izgužvati. Najbolja rutina pranja i sušenja ne može uvijek spriječiti nabore pa u nastavku donosimo nekoliko trikova stručnjaka koji će vam u tome pomoći.

Trik sa sušilicom Ako je odjevni predmet zgužvan, stavite ga u sušilicu zajedno s čistim, lagano navlaženim ručnikom ili nekoliko vlažnih krpica. Uključite program na srednjoj ili višoj temperaturi na deset do petnaest minuta. Toplina i vlaga pomoći će opustiti vlakna tkanine i izravnati manje nabore. Odjeću je važno izvaditi odmah po završetku programa i objesiti kako se novi nabori ne bi stvorili.

Trik s tušem: Odjevni predmet objesite na vješalicu u kupaonici, što dalje od izravnog mlaza vode, zatvorite vrata i pustite toplu vodu nekoliko minuta. Para će omekšati vlakna tkanine i ublažiti pliće nabore. Ova metoda neće ukloniti duboke pregibe, ali može biti vrlo korisna kada ste u žurbi ili na putovanju. Kako ne biste nepotrebno trošili vodu, isti trik možete iskoristiti i tijekom tuširanja.

Trik sa sušilom za kosu: Ako vam treba brzo rješenje, preko zgužvanog dijela odjeće stavite čistu, lagano navlaženu krpu. Sušilo za kosu držite nekoliko centimetara od tkanine i toplim zrakom lagano prelazite preko problematičnog dijela. Kada uklonite krpu, rukom nježno zagladite tkaninu. Ovaj trik najbolje djeluje na tanjim materijalima i manjim naborima, a prije primjene svakako provjerite upute za održavanje na etiketi odjeće.

Kratko navlažite odjeću: Kod izgužvane pamučne odjeće može pomoći kratko ispiranje uz nježniju centrifugu. Cilj nije ponovno oprati odjeću, nego je samo lagano navlažiti. Nakon toga dovoljno ju je kratko prosušiti ili ostaviti da se osuši na vješalici kako bi se nabori što više izravnali.

Domaći sprej protiv nabora: U bočicu s raspršivačem ulijte šalicu destilirane vode i dodajte jednu čajnu žličicu omekšivača za rublje. Lagano poprskajte izgužvane dijelove odjeće, rukama nježno zategnite tkaninu i ostavite da se osuši. Prije prve uporabe sprej isprobajte na manje vidljivom dijelu odjevnog predmeta kako biste provjerili ostavlja li tragove ili mijenja boju tkanine.