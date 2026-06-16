Ručnici su vam grubi i hrapavi? Evo kao im možete vratiti mekoću pomoću sastojka koji već imate u kući

Baciti stari ručnik mnogima se čini kao nepotreban potez, osobito ako još uvijek izgleda dovoljno dobro za uporabu. Ipak, nakon brojnih pranja ručnici s vremenom izgube onu ugodnu mekoću i prozračnost zbog koje ih volimo nakon tuširanja. Dobra je vijest da ih u mnogim slučajevima nije potrebno odmah zamijeniti jer im se pravilnim pranjem može vratiti dio prvotne mekoće, otkriva Real Simple.

Stručnjaci za pranje rublja objašnjavaju da ručnici s vremenom postaju grubi zbog nakupljanja ostataka deterdženta, minerala iz tvrde vode, mrtvih stanica kože i masnoća s tijela. Sve to stvara sloj koji obavija vlakna, smanjuje njihovu sposobnost upijanja i čini ručnike krutima, hrapavima i sivkastima. Mnogi u takvoj situaciji najprije posegnu za omekšivačem, no to često nije najbolje rješenje. Iako omekšivač na početku može stvoriti osjećaj glatkoće, on zapravo ostavlja voštani sloj na vlaknima. Taj sloj dodatno smanjuje upijanje i može pogoršati problem nakupljanja nečistoća.

Jedan od najjednostavnijih načina za vraćanje mekoće ručnicima jest pranje uz pomoć octa. Ručnike najprije treba oprati odvojeno od ostalog rublja, u vrućoj vodi i bez deterdženta. Umjesto deterdženta dodaje se pola do jedna šalica alkoholnog octa, ovisno o količini ručnika u perilici. Ocat pomaže ukloniti ostatke sapuna, minerale iz vode i tragove omekšivača koji su se tijekom vremena nakupili na vlaknima. Nakon tog pranja ručnike je potrebno odmah ponovno oprati, ovaj put s deterdžentom, ali u manjoj količini nego inače. Stručnjaci preporučuju otprilike polovicu uobičajene preporučene doze.

Važan je i način sušenja. Prije stavljanja u sušilicu svaki ručnik dobro je protresti kako bi se vlakna razdvojila. Ručnike zatim treba sušiti na srednjoj temperaturi jer previsoka temperatura može oštetiti vlakna i učiniti ih još grubljima. U sušilicu se mogu dodati i vunene kuglice za sušenje, koje pomažu da ručnici budu prozračniji i mekši. Ovaj postupak ne treba ponavljati pri svakom pranju, nego povremeno, primjerice nakon svaka tri ili četiri pranja. Osim toga, ručnike je najbolje prati odvojeno, koristiti manje deterdženta i izbjegavati omekšivač.

Ipak, postoje situacije kada ručnicima više nema pomoći. Ako su i nakon ovog postupka ravni, tvrdi, skliski ili neugodni na dodir, vjerojatno su odradili svoje. Isto vrijedi ako i nakon pranja imaju neugodan miris, slabo upijaju vodu, rubovi su im pohabani, tkanina je istanjena ili su se pojavile rupice. Trajnost ručnika ovisi o njihovoj kvaliteti i načinu održavanja. Jeftiniji ručnici obično traju godinu do dvije, oni srednje kvalitete oko tri do pet godina, dok kvalitetni pamučni ručnici, uz dobru njegu, mogu trajati pet pa čak i deset godina. Redovito pravilno pranje i izbjegavanje prevelike količine deterdženta mogu im znatno produljiti vijek.

Ako su ručnici ipak prestari za kupaonicu, ne moraju odmah završiti u smeću. Mogu se izrezati na manje komade i koristiti kao krpe za čišćenje, staviti u ležaj kućnog ljubimca ili donirati skloništu za životinje. Tako će i nakon što izgube mekoću dobiti novu, korisnu namjenu.