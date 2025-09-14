Stručnjaci otkrili: Evo kako pravilno čuvati krumpir da ne proklija i traje mjesecima!

Postoji razlog zašto se krumpir svugdje prodaje kao vreća. Može se pripremiti na razne načine i, za razliku od većine proizvoda, može se čuva tjednima ili čak mjesecima. I dok je krumpir općenito prilično otporan, postoje ispravni i pogrešni načini za njegovo skladištenje. Bez obzira na vrstu krumpira, sve treba čuvati prema ovim savjetima i trikovima za najduži mogući rok trajanja, kako piše Insider.

Rok trajanja krumpira zapravo ovisi o načinu skladištenja. Svježi krumpir koji se čuva u idealnim uvjetima može trajati nekoliko mjeseci. Ako se krumpir skladišti na temperaturi iznad 13°C, brže će dehidrirati, što će im smanjiti rok trajanja. Čak i pod uvjetima koji nisu idealni, škrobni gomolj često će se zadržati nekoliko tjedana.

Odaberite dobar krumpir: Skladištenje krumpira počinje u supermarketu. Potražite krumpire bez posjekotina, tamnih mrlja ili mekih mrlja. Trebali bi imati ujednačenu teksturu kože s minimalnim plitkim očima i bez zelenila. Krumpir s mrljama brže se kvari u skladištu.

Držite ga na suhom: Iako bi moglo biti primamljivo svoje prašnjave krumpire prije skladištenja, oduprite se porivu. Vlaga se lako može zarobiti na koži krumpira i stvoriti previše vlažno okruženje, uzrokujući plijesan i brže starenje. Čuvajte ih takve kakve jesu i perite tek kada su spremni za upotrebu.

Stavite u košaru ili vrećicu: Jedan ključ za očuvanje svježeg krumpira je pravilna cirkulacija zraka. Ako ste kupili vreću krumpira, oni se često prodaju u mrežastoj vrećici koja omogućuje ulazak i izlazak zraka. U tom slučaju ih možete ostaviti pohranjene u vrećici. Inače, preporučuje se stavljanje krumpira u dobro prozračenu košaru ili zdjelu kako bi zrak cirkulirao oko njih. Otvorena papirnata vrećica dobro će poslužiti.

Pronađite hladno, tamno mjesto: Krumpir se uzgaja ispod zemlje i voli uvjete što bliže domu — tamno i hladno. Optimalna temperatura za skladištenje krumpira je između 7°C i 13°C, tako da je podrum idealan. Držite krumpire na najmračnijem i najhladnijem mjestu, ali bez obzira na sve, nemojte čuvati krumpir u hladnjaku.

Rotirajte svoju zalihu: Svaki put kad posegnete za krumpirom, provjerite svoju zalihu i okrenite ga kako biste spriječili udubine na krumpir. Pogledajte ima li krumpira koji se počinju kvariti i iskoristite ih, stavljajući novije krumpire na dno.

Stručnjaci upozoravaju: Ovakav krumpir obavezno izbjegavajte jer može biti otrovan!