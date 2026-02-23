Video koji su pregledali milijuni ljudi: Mama otkrila trikove za 'preživljavanje' s mališanima

Za jednu mamu, tajna preživljavanja 'toddler faze' i kasnijeg razdoblja do škole kod djece nije se svela na glasne zahtjeve i beskrajne prodike, nego na mali, kreativni preokret. Umjesto da svakodnevna natezanja pretvori u borbu za moć, Amy Wade smislila je zabavne načine da njezina dvojica sinova imaju osjećaj kontrole, čak i kad stvarni izbor zapravo nije bio u njihovim rukama. Rezultat? Manje ispada, manje suza i puno više suradnje, piše People.

'Moji trikovi su djelovali iznenađujuće dobro, pogotovo u onim godinama kad su mališani tvrdoglavi, od toddler faze do ranih razreda osnovne škole', ispričala je. 'Uglavnom se radilo o tome da preoblikujem situaciju, umjesto da od svega napravim svađu.' Tako u videu, među ostalim, navodi i situaciju s odvikavanjem od pelena. Svaki put kad bi djeca obavila nuždu u kahlicu, dobila bi bonbončić ili neku drugu nagradu, a ako bi zaboravili kahlicu pa bi im mama morala promijeniti pelenu, nagradu bi dobila ona. Kad je pak riječ o poslijepodnevnom spavanju, nudila bi im izbor, žele li spavati 60 minuta ili jedan sat. Kaže kako su redovito odabirali jedan sat jer je jedan ipak puno manje od 60.

Nedavno je svojih 'top 10' roditeljskih trikova Amy sažela u viralnom videu na TikToku, koji je skupio više od 7 milijuna pregleda. Kako objašnjava, nije joj bila namjera slaviti 'obmanu' nego pokazati koliko kreativnost može pomoći u jednoj od najiscrpljujućih životnih faza, onoj kad se čini da svaka sitnica može postati okidač.

Kad danas gleda unatrag, 45-godišnja Wade vjeruje da su njezine 'strategije preživljavanja' uspijevale prvenstveno zato što je ostajala smirena. 'Nisam pojačavala situaciju', naglašava. 'Ako ja ostanem mirna, većinom ostanu mirni i oni.' Posebno između druge i osme godine, kada su djeca, kako kaže, jake volje, ali još uvijek vrlo doslovna, i mali pomaci u komunikaciji mogu spriječiti da bezazleni nesporazum naraste u veliku bitku. Naravno, magija ne traje vječno. Wade se i danas smije trenutku kada je njezin stariji sin shvatio da su 60 minuta i jedan sat ista stvar. 'Samo me pogledao onako, ispod oka', prisjetila se. Jer, kako realno zaključuje: ono što prolazi s četiri godine, neće prolaziti s četrnaest.

Ipak, dodaje da cilj nikad nije bio dugoročno muljanje, nego snalaženje u jednoj fazi. Kako su djeca rasla, danas imaju 14 i 19 godina, razigrano uvjeravanje zamijenili su otvoreniji, direktniji razgovori. No u ranim, intenzivnim godinama, malo kreativnosti, kaže, može činiti veliku razliku. 'Roditeljstvo je posao koji donosi najveću nagradu, ali je ujedno i najteži posao koji ćemo ikad raditi i ponekad traži kreativna rješenja u trenutku', poručuje. 'Budite nježni, ali čvrsti. Puni ljubavi, ali stabilni. Oblikujete jedino djetinjstvo koje će vaša djeca ikad imati.'