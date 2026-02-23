Kanađanka otišla na operaciju i probudila se s ruskim naglaskom: 'Ljudi me tretiraju kao strankinju'

Povremeno su zabilježeni slučajevi da se ljudi nakon operacije probude s promijenjenim naglaskom ili izgovorom jezika. Ovaj neobični fenomen, poznat kao postoperativni ili neurološki "strani naglasak", izaziva zanimanje stručnjaka jer može ukazivati na promjene u mozgu koje nastaju uslijed anestezije, operacije ili neuroloških procesa. Tako se jedna žena probudila s ruskim naglaskom

Tara Livingston (56) objasnila je da je zaspala s normalnim naglaskom, a probudila se zvučeći kao da je iz Rusije. Livingston je u studenom 2023. pretrpjela moždani udar, zbog čega je dobila afaziju i apraksiju govora - stanja koja utječu na jezik i sposobnost oblikovanja riječi. Započela je intenzivnu logopedsku terapiju i polako je ponovno počela učiti govoriti. No, u veljači 2024. godine, nakon što je podvrgnuta malom kirurškom zahvatu pored oka, probudila se s potpuno drugačijim naglaskom, piše Mirror. "Ja sam tako Kanađanka, a sada me tretiraju kao imigranticu. Teško je, osobito kad zaboravim. Živim blizu poznatog skijaškog mjesta i razgovaram s posjetiteljima o kanadskim zanimljivostima, a onda me pitaju odakle sam. Gotovo plačem kad moram odgovoriti, slama mi se srce", rekla je 56-godišnjakinja.

Prisjetila se što se dogodilo kada se probudila nakon operacije, Livingston je rekla da je pokušala razgovarati s medicinskim sestrama. "Imala sam ruski naglasak i bila sam iznenađena što to nisam mogla zaustaviti. Bila sam toliko zbunjena", objasnila je. Liječnici su joj dijagnosticirali sindrom stranog naglaska, izuzetno rijetko neurološko stanje u kojem oštećenje mozga mijenja obrasce govora i čini da osoba zvuči kao da ima strani naglasak. Majka troje djece iz Ontarija u Kanadi rekla je da ljudi često misle da naglasak koristi kao šalu, što je čak dovelo do svađe s pravom Ruskinjom.

"Liječnici nikada nisu mislili da se pretvaram. No, jednom sam bila u lokalnom pubu i jedna žena je počela sa mnom pričati na ruskom. Nasmijala sam se i rekla da je to samo naglasak i da nisam naučila jezik. Onda sam otišla zapaliti cigaretu. Kada sam se vratila, tada su me moji prijatelji iz bara su branili. Ona je vrištala na mene na ruskom, a kasnije sam saznala da me nazvala pogrdnim imenom. To je bio najgori trenutak", ispričala je.

Livingston će sljedeće dvije godine ići na logopedsku terapiju u nadi da će vratiti svoj kanadski naglasak. "Primam invalidsku naknadu od Vlade zbog svog stanja i ne mogu raditi. Osjećam se kao da sam izgubila svoj identitet i želim da mi se naglasak vrati. Ako ga ne vratim, osjećat ću se toliko razočarano jer mi nedostaje moja stara ja. Samo želim ponovno biti svoja. Kada bih mogla birati koji naglasak bih imala, tada bih odabrala irski", zaključila je.