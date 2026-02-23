Najsretniji dan godine je stigao! Zvijezde donose čuda, ali jedna pogreška može sve uništiti. Provjerite što vas čeka!
Ponedjeljak donosi jedan od najsretnijih astroloških aspekata godine, potičući romantiku, kreativnost i velikodušnost. Dok zvijezde obećavaju obilje, Merkur koji se sprema na retrogradni hod upozorava da je potrebno provjeriti sve detalje i ne žuriti s odlukama.
Ovan: Vaša vladajuća planeta Mars je aktivna, no jutarnja napetost s Mjesecom mogla bi vas učiniti nestrpljivima. Ipak, fokusirajte se na prilike za vodstvo koje se otvaraju. Jedan odgođeni projekt mogao bi konačno dobiti zeleno svjetlo. Vaša energija je snažna, ali je važno da komunikaciju održite strukturiranom kako biste izbjegli nesporazume koje donosi usporavanje Merkura. Zakoračite u središte pozornosti, ali budite taktični. Dan je stvoren za hrabre, ali promišljene poteze.
Bik: S Mjesecom u vašem znaku veći dio dana, osjećat ćete se stabilno i prizemljeno. Ovo je idealno vrijeme da se povežete sa svojim potrebama. Harmoničan aspekt vaše vladarice Venere s Jupiterom donosi vam sreću i podršku, osobito kroz prijatelje i bliske suradnike. Naučite tražiti pomoć i pokažite zahvalnost onima koji su uz vas. Dan je savršen za uživanje u malim životnim zadovoljstvima i jačanje veza koje vam donose osjećaj sigurnosti.
Blizanci: Dan počinje s fokusom na vaš unutarnji svijet i možda ćete se osjećati pomalo povučeno. Međutim, kako se večer približava i Mjesec ulazi u vaš znak, vaša energija i društvenost naglo će porasti. Moguće su dobre vijesti vezane za karijeru ili financije, kao rezultat truda koji ste ulagali proteklih mjeseci. Vaš vladar Merkur usporava, pa dobro provjerite sve informacije prije nego što djelujete. Večer je savršena za druženje i razmjenu ideja.
Rak: Ovo je jedan od vaših najsretnijih dana. Jupiter u vašem znaku u prekrasnom je trigonu s Venerom, što vam donosi obilje ljubavi, suosjećanja i prilika za emocionalno ispunjenje. Osjećat ćete snažnu potrebu za povezivanjem s drugima na dubljoj razini. Izbjegavajte impulzivne financijske odluke. Umjesto toga, usmjerite se na jačanje odnosa i dijeljenje resursa s onima koje volite. Vaša intuicija je izuzetno jaka, vjerujte joj.
Lav: Vaša težnja za savršenstvom danas bi mogla biti pogrešno protumačena kao sklonost konfrontaciji. Pokušajte ublažiti svoje impulse i ne rasipajte energiju pokušavajući sve obaviti sami. Ključ uspjeha leži u suradnji, a ne u nadmetanju. Energija Vodenjaka u vašem partnerskom polju naglašava važnost timskog rada. Dopustite drugima da vam pomognu i vidjet ćete kako se stvari rješavaju lakše i brže.
Djevica: Preplavljuje vas iznenadni osjećaj slobode i olakšanja. Ovo je idealan dan za diplomatske razgovore i rješavanje osjetljivih problema s taktom i razumijevanjem. Ipak, s obzirom na to da vaš vladar Merkur usporava, izbjegavajte donošenje velikih, životnih odluka. Promatranje i planiranje danas su učinkovitiji od djelovanja. Iskoristite pozitivan utjecaj Venere i Jupitera za poboljšanje odnosa s partnerom ili bliskim suradnicima.
Vaga: Vaša vladarica Venera u skladnom je aspektu s Jupiterom, što vam olakšava da slobodno i iskreno izrazite sve ono što vam je na srcu. Ljudi će vas slušati s razumijevanjem, a vaša prirodna diplomacija doći će do punog izražaja. Praktičan pristup pomoći će vam da izbjegnete greške u budućim projektima. Ipak, pobrinite se da se dovoljno odmorite kako biste sačuvali objektivnost i unutarnji mir. Dan je stvoren za ljubav i ljepotu.
Škorpion: Snažna energija Vodenjaka naglašava vaš sektor doma i obitelji, čineći ovo idealnim danom za "čišćenje zraka" i postavljanje novih, zdravijih granica. U isto vrijeme, prekrasan trigon Venere i Jupitera u vodenim znakovima donosi vam duboko emocionalno zadovoljstvo i sreću. Vaše riječi imaju veliku težinu, stoga pazite da budu konstruktivne, a ne destruktivne. Iskoristite ovaj dan za iscjeljenje obiteljskih odnosa.
Strijelac: Nakon perioda zastoja, konačno osjećate pomak naprijed u poslovnim pregovorima i planovima za putovanja. Vaš vladar Jupiter u harmoničnom je aspektu, što vam donosi val optimizma i samopouzdanja. Ipak, ne zaboravite da Merkur usporava, stoga pažljivo pročitajte sve sitne detalje u bilo kakvim novim ugovorima ili dogovorima. Vaš entuzijazam je zarazan, ali ga uparite s dozom opreza.
Jarac: Danas ste u "buldožer" modu – odlučni, fokusirani i spremni na akciju. Ovo je odličan dan da na poslu pokažete svoje vještine i preuzmete inicijativu. Iako ste usmjereni na obaveze, skladan aspekt Venere i Jupitera donosi vam priliku za emocionalno ispunjenje kroz odnose s drugima. Kratki bijeg u prirodu mogao bi vam pomoći da razbistrite misli i oslobodite se nakupljenog stresa.
Vodenjak: S čak četiri planeta u vašem znaku, vi ste danas "glavni lik". To donosi veliku aktivnost, puno prilika, ali i određenu dozu stresa. Osjećat ćete se kao da ste u centru pažnje i da se sve vrti oko vas. Kako biste se nosili s viškom mentalne energije, bavite se fizičkom aktivnošću. To će vam pomoći da ostanete fokusirani i iskoristite ovaj moćni dan na najbolji mogući način. Vaše ideje sada imaju snagu promijeniti stvari.
Ribe: Merkur se sprema na retrogradni hod u vašem znaku, što znači da stvari možda neće ići točno po planu. Budite fleksibilni i triput provjerite sve dogovore, termine i poruke. Ipak, Venera u vašem znaku u predivnom je trigonu s Jupiterom, što vam donosi nevjerojatnu sreću na polju ljubavi, kreativnosti i osobnog rasta. Danas se ne oslanjajte isključivo na intuiciju; spojite je s provjerenim činjenicama za najbolje rezultate. Uživajte u magiji, ali ostanite s nogama na zemlji.