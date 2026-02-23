Muartico – regionalni kongres beauty industrije najavljuje drugo izdanje 28. veljače i 1. ožujka 2026.

Ovaj događaj nadilazi koncept klasičnog kongresa te predstavlja cjelovito iskustvo koje objedinjuje edukaciju, profesionalno umrežavanje i poticajnu atmosferu. Beauty industrija posljednjih godina bilježi značajan rast, a organizacijski tim Muartica okuplja renomirane stručnjake iz područja ljepote koji će sudionicima prenijeti svoja znanja i iskustva te doprinijeti profesionalnom razvoju – kako iskusnih stručnjaka, tako i onih na početku karijere.

Nakon iznimno uspješne premijerne edicije, koja je prošle godine okupila najrelevantnije stručnjake iz područja make-upa, estetike, dermatologije i marketinga, Muartico podiže ljestvicu i donosi niz noviteta, te impresivna imena regionalne beauty scene.

Jedinstvenim konceptom masterclassova, panela i stručnih predavanja, koje tijekom dva dana prate pažljivo selektirane tvrtke i brendovi, kongres je postavio čvrste temelje za okupljanje struke i zajedničko podizanje beauty industrije na novu, kompetentniju razinu.

Vrhunska imena na pozornici hotela Zonar Zagreb

U prostoru hotela Zonar Zagreb svoje će make-up vještine kroz masterclassove predstaviti Tamara Stojanović, Iva Berišić, Nikolina Zaninović Kokotović i Tea Kundić Filčić.

Profokus će, kako najavljuju iz organizacije, uz make-up artiste na pozornicu dovesti i nail, hair i style umjetnike, te prirediti performans kakav se na ovim prostorima rijetko viđa.

Vera Babić, osnivačica brenda Evan, i Nika Doria Mlinarić, osnivačica brenda Brush Blender and Co., govorit će o važnosti održavanja higijene pribora i izazovima problematične (mladenačke) kože.

Ante Mihaljević, jedan od vodećih stručnjaka koji je i sam stvorio vrlo prepoznatljiv osobni brend, održati će cjeloviti trening, te publici omogućiti novi pogled na vođenje i pokretanje vlastitog businessa.

Martina Kallos na pozornici će demonstrirati korejsku lash lift tehniku kao i učinak Kallos proizvoda na trepavice i obrve, dok će Manuela Picard predstaviti glamuroznu “red carpet ready” tehniku s vlastitim proizvodima za pripremu kože prije nanošenja dekorativne kozmetike.

Dr. Anja Karnjuš na regionalni kongres beauty industrije donosi najnovije trendove i tehnike iz područja estetske medicine, s posebnim naglaskom na aplikaciju filera i korekciju usana. Kroz stručno predavanje i demonstraciju predstavit će suvremene pristupe oblikovanju usana, sigurnosne protokole i individualizirani pristup pacijentima, naglašavajući važnost prirodnog rezultata i harmonije lica.

Na ovogodišnji Muartico stiže i Marco Cuccurin, content creator i make-up artist, koji će na panelu, uz beauty talk, otkriti zanimljivosti iz beauty industrije i publici će ekskluzivno najaviti nove poslovne planove.

Tema 2026: “Srebrno i neon”

Dok je prošlogodišnja tema bila “Goodbye sparkle”, s fokusom na prestanak proizvodnje make-up proizvoda s glitterom u bliskoj budućnosti, ovogodišnja tema nosi naziv “Srebrno i neon”.

Srebrno – sivo simbolizira izlazak iz “sive zone” poslovanja i poticanje poduzetništva, dok neon predstavlja hrabrost, odvažnost i odlučnost nužnu za uspjeh u današnjem ubrzanom svijetu.

Edukacija, poduzetništvo i aktualni trendovi

Novosti iz birokratskog segmenta predstavit će Marketino by Neosalon, dok će Mirela Ilenić ispred Mireillelaba otvoreno govoriti o proizvodnji i plasiranju beauty brenda u Hrvatskoj.

Trend “vitaminskih infuzija”, koji je posljednjih godina preplavio tržište, na pozornicu donosi Danijela Žibert ispred Alphamedic Clinic – s fokusom na mitove, zablude i realne potrebe tržišta.

Nikol Kuštra, poznatija kao Nikol_Fragrance, uvesti će publiku u svijet parfema – objasniti razlike između niche i komercijalnih mirisa, te približiti parfemske note koje definiraju pojedine kompozicije. Kongres će i ove godine biti brendiran prepoznatljivim mirisom kojeg potpisuje Spring Air.

Beauty lounge i Fair ticket novitet

Jedan od ovogodišnjih noviteta je Beauty lounge – dodatne aktivacije brendova i sponzora kroz izložbeni/showroom prostor, u kojem će edukacijama moći pristupiti i posjetitelji s jednostavnijim tipom ulaznice, tzv. Fair ticket.

Ket Cenolatac ispred brenda Mnml demonstrirati će lash i brow lift tehnike, dok će Tweezerman pripremiti atraktivnu aktivaciju za posjetitelje.

Senzacionalni Goodie bag s više od 25 brendova

Ovogodišnji Muartico donosi bogati Goodie bag čija vrijednost višestruko nadmašuje cijenu “Regular ticket” ulaznice, a čini ga više od 24 brenda, među kojima su: Jana Beauty, Olival, Aura, Kryolan, Marvis, IsaDora, Paese, Lucylux, Andart, Hawe, Spring Air, Kallos, Say Lashes, Mnml, Lucea, Vitaminka, Men’s Choice no.1, Divinity Pafumery.

Brush Blender and Co., Mama Lashes, Manuela Picard, Evan, NEOviderm, Beessentials, uz brojne druge renomirane izlagače.

Organizatorica kongresa je Valentina Štokovac, make-up artist s više od 17 godina iskustva u struci. Moderatorica konferencije je Marija Mažar. Produkciju i protokol samog događaja koordinirat će Marijana Dabo Percan ispred Tijara event managementa.

Pauze od panela, masterclassova i predavanja potpisuju GreenOn i Caffee Monte, dok piće dobrodošlice nosi potpis Destilerije Aura i Vina Tomaz .

Za senzacionalni photo wall zadužena je tvrtka ReWALLution koji će uz pomoć robota printati pozadinu za slikanje u realnom vremenu. Za video i foto produkciju zaduženi su Studio podcast Hrvatska, Studio7, Korina Spevec Photography te Lazar Milašin, koji ujedno potpisuje i sve ovogodišnje vizuale. Jedinstvene goodie bag vrečice stižu iz tvrtke

Libar Poreč , profesionalnu rasvijetu potpisuje tvrtka Lunamoon, dok će za dobre ritmove biti zadužen Matteo Maćaš, poznatiji kao DJ MINDMVE.

Ulaznice i posebne pogodnosti

Ulaznice su dostupne putem platforme Entrio. Uz kod MUARTICO ostvaruje se 20 % popusta na Regular ticket ulaznice, dok kod BEAUTY omogućuje kupnju 2+1 ulaznice gratis.

Muartico – #znanjedostupnosvima